О недолгой жизни самого экстравагантного сургутского памятника

Памятник Губкину, который снесли, не успев поставить, в 1988-м, народ бы ласково называл «губки» — ну, или «глазки».

Жалко, что в конце 80-х «худсовет» перед открытием памятника продемонстрировал свою полную художественную некомпетентность и позволил тогдашнему главному коммуняке города за ночь снести бульдозерами произведение искусства, которое точно стало бы символом города.

Может быть, еще наступят времена, и город позволит себе восстановить памятник, проект которого, предполагаю, сохранился. Местный музей, надеюсь, сумел его (проект) получить от авторов.

Кубизм памятника человеку, определившему будущее этого города, и кубический памятник его строителям, спасенный и восстановленный у кубического здания СИА-ПРЕСС — очень символическая перекличка, основательная.