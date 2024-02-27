В Югре за десять лет построили почти 10 млн квадратных метров жилья. Однообразного

Наталья Комарова в ходе своей пресс-конференции рассказала, что за десять лет в Югре построили 9,8 млн квадратных метров жилья, и в 2024 году будет еще один миллион «квадратов». Можно этому порадоваться, но стоит задаться вопросом: какова структура этого жилья?

Судя по данным, приведенным в информационном бюллетене «Жилая недвижимость Югры» за первое полугодие 2020 года, 88 процентов всего вводимого жилья на тот момент составляли дома выше пяти этажей, и лишь 12 процентов были ниже, причем они преимущество находились в малых городах, типа Когалыма или Белоярского. Мне кажется, нет поводов предполагать, что в другие периоды распределение между высоким и низким жильем как-то критически изменилось. Как минимум, в Сургуте, крупнейшем городе округа, об этом рассуждать вообще не приходится.

Вот и выходит, что у живущих в регионе людей практически нет выбора по формату жилья. Новостройки – почти все высотки. На вторичном рынке можно урвать квартиру в «хрущевке» или девятиэтажном ленпроекте. Либо пытаться построить себе дом, но уже, скорее, где-нибудь в Сургутском районе. Что тоже не всегда удобно и приятно ввиду усложнения транспортных нюансов, да и в целом жизнь в отдельном доме – это история не для всех. Потому что у человека, помимо основных занятостей, появляется еще одна работа по содержанию этого самого дома и участка вокруг него.

А если, предположим, молодая семья хочет жить в черте города (так как надо отправлять детей в сад или школу), не в высотке, но и не в зоне старой застройки, а в качественной просторной квартире формата таунхауса или просто малоэтажного дома? Существует ли подобное предложение на рынке недвижимости того же Сургута? Наверное, есть, но в микроскопических объемах. Но даже если и найдется, то крайне высока вероятность того, что нужно будет переезжать в принципиально другой район города. И в итоге либо менять ребенку сад/школу, либо ежедневно мотаться в дальние дали и создавать ту самую «маятниковую миграцию», повышая нагрузку на дорожную сеть.

В тех местах, где подобные проблемы понимают и осознают, жилищное строительство происходит по совершенно иным принципам. Там один условный ЖК или даже микрорайон представляет собой конгломерат разного типа домов. Какая-нибудь 13-этажка со студиями и небольшими квартирами, пятиэтажки с жильем побольше, таунхаусы, городские виллы, плюс находящаяся поблизости социальная инфраструктура, которая появляется не через пять лет после возведения ЖК. Это красиво, разнообразно, позволяет поменять тип жилья, не переезжая в другую часть города или даже страны, а также предотвращает «геттоизацию» пространства, так как там перемешаны разные люди.

Но у нас пока что верх жилищно-архитектурно-средовой мысли – это огроменный домище на более чем тысячу квартир и еще несколько таких же высоких «свечек» во дворе. Замечательно. Но так нормальная среда не формируется, и у людей появляется все больше поводов искать себе место для жизни в других городах и регионах. Если задача такова – значит, все в порядке, идем правильной дорогой. Если нет – тогда надо что-то менять.