Изучаем идеологические предпочтения россиян

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=OnHfjwx0DCcNBg87Iztwfy8H8qFfiUV6Wzs1bMd+g1vl3SWc5zsaJXIDWopJNUIUwBK/CsFmwh76h2+SgcV3Y/3UUzDK5pA1sFg6VkPijRLPvuI3/AoDI4M89GmxWT91"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=OnHfjwx0DCcNBg87Iztwfy8H8qFfiUV6Wzs1bMd+g1vl3SWc5zsaJXIDWopJNUIUwBK/CsFmwh76h2+SgcV3Y/3UUzDK5pA1sFg6VkPijRLPvuI3/AoDI4M89GmxWT91"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=G8RETVH/VDjUKQF0SggV2b+7MfHkZNO3E24TU+15VgedY7zX+0KGZOcurJz9uUQULTzTHNkdi3hzAgDKrSgIUtB0EoFz9ru6pgPjsv4s4j5pLfrnsjBOpyRpPm4wbuJ3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=G8RETVH/VDjUKQF0SggV2b+7MfHkZNO3E24TU+15VgedY7zX+0KGZOcurJz9uUQULTzTHNkdi3hzAgDKrSgIUtB0EoFz9ru6pgPjsv4s4j5pLfrnsjBOpyRpPm4wbuJ3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=OnHfjwx0DCcNBg87Iztwfy8H8qFfiUV6Wzs1bMd+g1vl3SWc5zsaJXIDWopJNUIUwBK/CsFmwh76h2+SgcV3Y/3UUzDK5pA1sFg6VkPijRLPvuI3/AoDI4M89GmxWT91"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=OnHfjwx0DCcNBg87Iztwfy8H8qFfiUV6Wzs1bMd+g1vl3SWc5zsaJXIDWopJNUIUwBK/CsFmwh76h2+SgcV3Y/3UUzDK5pA1sFg6VkPijRLPvuI3/AoDI4M89GmxWT91"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=G8RETVH/VDjUKQF0SggV2b+7MfHkZNO3E24TU+15VgedY7zX+0KGZOcurJz9uUQULTzTHNkdi3hzAgDKrSgIUtB0EoFz9ru6pgPjsv4s4j5pLfrnsjBOpyRpPm4wbuJ3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=G8RETVH/VDjUKQF0SggV2b+7MfHkZNO3E24TU+15VgedY7zX+0KGZOcurJz9uUQULTzTHNkdi3hzAgDKrSgIUtB0EoFz9ru6pgPjsv4s4j5pLfrnsjBOpyRpPm4wbuJ3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  92,7519   EUR  100,4425  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Россияне больше всего симпатизируют социалистической идеологии, на втором месте – консерватизм, на третьем – либерализм

Изучаем идеологические предпочтения россиян

Россияне больше всего симпатизируют социалистической идеологии, на втором месте – консерватизм, на третьем – либерализм
Фото freepik.com

В декабре 2020 года ВЦИОМ спросил у своих респондентов: «Сейчас я зачитаю Вам несколько вариантов идеологий. Скажите, пожалуйста, какая идеология вызывает у Вас симпатию, какая – антипатию, а какая – безразличие?».

Идеологии были следующие:

  1. Либеральная: права человека, гарантия собственности, открытость страны, рыночная экономика
  2. Патриотизм: развитие страны, укрепление обороноспособности, гражданское единство, суверенитет
  3. Социалистическая: равенство, справедливость, социальные гарантии
  4. Развитие цифрового общества, расширение возможностей человека, искусственный интеллект
  5. Радикально-гуманистическая: главное – свобода личности, минимум вмешательства государства
  6. Православно-державная: традиции, духовность, цивилизация, возвышение России в мире
  7. Национал-патриотическая: права и интересы своей нации (народности) выше всего, ограничение миграции

Вот как они распределились по уровню симпатии.

«Православно-державную» идеологию назовём консерватизмом, а «радикально-гуманистическую» либертарианством.

По уровню антипатии идеологии распределились вот так:

В дальнейшем в качестве показателя симпатии будем использовать индекс одобрения - разность между симпатией и антипатией.

Видим, что патриотизм вне конкуренции. Да и неудивительно. Патриота-социалиста и патриота-либерала вполне себе можно представить. Но обратимся к формулировке вопроса, задаваемого интервьюером. «Патриотизм: развитие страны, укрепление обороноспособности, гражданское единство, суверенитет». На первом месте в определении стоит «развитие страны». В классическом определении патриотизма ничего про развитие страны не говорится. А вот если суверенитет объединить с развитием, то такой идеологии свои симпатии выскажут больше людей.

В базе ВЦИОМ есть данные о парных корреляциях между возрастом, социальным положением, доходами, регионом проживания и прочими характеристиками респондентов и их отношением к той или иной идеологии. Всего можно выделить 67 групп опрошенных. Такое количество групп позволяет оценить корреляции между отношением к разным идеологиям.

Статистический анализ показал, что патриотизм хорошо коррелирует с консерватизмом. В группах, в которых высокий индекс одобрения консерватизма будет высокий индекс одобрения патриотизма. Однако даже если в группе одобрение консерватизма буквально на нуле, то одобрение патриотизма все равно находится на уровне около 40-50%. Можно предположить, что это уровень «неполитического» патриотизма. Любовь к родине, не связанная с политическими взглядами. Как непосредственно политическую идеологию целесообразно рассматривать консерватизм.

Развитие цифрового общества и искусственного интеллекта сложно назвать собственно политической идеологией, поэтому в дальнейшем рассматривать этот пункт не будем.

Итак, переходим к рассмотрению парных корреляций между одобрением той или иной идеологии и различными характеристиками опрошенных. Прежде всего, конечно, рассмотрим возраст.

Самая одобряемая среди молодёжи идеология - это либерализм. После 45 лет положительное отношение к либерализму резко падает, зато растёт одобрение консерватизма. Социализм практически одинаково высоко одобряется в любом возрасте, кроме совсем молодого. Относительно высокое одобрение либертарианства (или как его называли интервьюеры - «радикального гуманизма») отмечается только у самых молодых респондентов. Национал-патриотизм во всех возрастных группах одобряется примерно на одном и том же уровне, но несколько ниже в самой нижней возрастной страте.

А как влияет пол?

Практически никак не влияет. Женщины все идеологии в среднем оценивают чуть более позитивно, чем мужчины. Паритет достигается только по отношению либертарианства.

А вот как меняется одобрение политических идеологий с изменением доходов респондентов.

Отношение к социализму во всех группах примерно одинаковое, кроме самых богатых. Вполне закономерно. Максимальное одобрение консерватизма отмечается среди самых малообеспеченных респондентов. Вероятно, в этой группе достаточно большой вклад пенсионеров, поэтому тут прослеживается корреляция с возрастом. С ростом доходов отношение к консерватизму меняется в худшую сторону, но у самых богатых респондентов одобрение снова подрастает. Аналогично изменяется отношение к национал-патриотизму. Сначала с ростом доходов одобрение жесткой национальной политики падает, а у самых богатых опрошенных снова растёт. Отношение к либертарианству примерно на одном уровне у всех, кроме самых богатых. Среди них к радикальному гуманизму с антипатией относятся больше людей, чем с симпатией, поэтому индекс одобрения отрицательный. А вот положительное отношение к либерализму с ростом доходов растёт и достигает максимума у «среднего класса».

Рассмотрим влияние уровня образования на политические взгляды.

Уровень образования влияет незначительно. Можно отметить лишь, что среди людей с высшим образованием одобрение социализма существенно выше, чем всех остальных идеологий. А также наиболее образованные респонденты существенно хуже относятся к национал-патриотизму.

Большее различие можно проследить по роду занятий.

Среди пенсионеров лидируют консервативные взгляды, а среди студентов с большим отрывом - либеральные. Относительно высокая доля поддержки либерализма среди государственных и муниципальных служащих. Во всех остальных группах по роду занятий лидирует социализм, при этом максимальное его одобрение среди людей в погонах. Ранее было показано, что уровень образования не сильно влияет на политические взгляды. Скорее всего из-за того, что накладываются факторы образования и возраста. Пенсионеры с высшим образованием - прежде всего пенсионеры. Если сравнить работающих граждан с высшим образованием и без, то видно различие. Среди людей с высшим образованием либералов больше, чем консерваторов, а среди людей без высшего образования - наоборот.

А вот распределение одобрения политических идеологий по федеральным округам.

Здесь можно выделить несколько интересных наблюдений. Во-первых, это резкое отличие Северо-Западного федерального округа. Тут отрицательный коэффициент одобрения националистических идей, превышение одобрения либерализма над консерватизмом. В общем, российский вариант либерального штата Массачусетс. Южный федеральный округ характеризуется самым высоким одобрением консерватизма и самым низким одобрением либерализма. Этакий российский вариант американской Оклахомы. Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа тоже можно отнести к консервативным. А вот остальные - Центральный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный - «колеблющиеся».

Если говорить о размере населенного пункта.

Независимо от размера населенного пункта лидируют социалистические взгляды, но в селе их практически догоняют взгляды консервативные. Москва и Санкт-Петербург традиционно более либеральны, чем консервативны. Однако в других городах-миллионниках наоборот. Немного неожиданно, если честно. А вот в крупных городах с населением до миллиона человек на втором месте всё же либеральные взгляды. Далее с уменьшением размеров населенного пункта закономерно увеличиваются консервативные взгляды и уменьшаются либеральные.

Как влияет способ получения информации на политические взгляды?

Чем чаще люди пользуются интернетом, тем лучше относятся к либерализму и тем хуже к консерватизму. Скорее всего частота пользования интернетом коррелирует с возрастом, так что этот фактор не самый показательный.

Рассмотрим взаимоотношение политических взглядов теоретических и практических.

Среди граждан, одобряющих и не одобряющих деятельность Президента России лидирует политическая идеология социализма. Интересно, но отношение к либерализму в первой и второй группе практически одинаковое. Среди одобряющих деятельность Президента больше приверженцев националистических идей, но меньше сторонников либертарианства. Но наиболее яркое различие в отношении к консерватизму. Одобряющие деятельность Президента - консерваторы, а не одобряющие - даже не либералы, а «антиконсерваторы».

Среди избирателей разных партий идеологические взгляды распределились следующим образом.

Самая социалистическая партия ожидаемо КПРФ, но отрыв от других партий небольшой. Самая консервативная - «Единая Россия». А вот самая либеральная, неожиданно, ЛДПР.

Итак, подведём итоги. Россияне в большинстве своём с наибольшей симпатией относятся к социалистической идеологии. Однако эти взгляды в должной мере не отражает ни одна партия. На втором месте по симпатиям консервативная идеология. Партия «Единая Россия» и действующий Президент отражают взгляды консерваторов. На третьем месте либеральная идеология. Ни одна партия не отражает взгляды либерального электората. Либертарианские и националистические взгляды распространены существенно меньше.

Социалистические взгляды практически равномерно распределены в обществе, разве что кроме наиболее богатых россиян. А вот на соотношение либеральных и консервативных взглядов влияют возраст, доходы, род занятий и место жительства.

В парламенте идеальной России будущего отлично бы смотрелись как минимум три партии - социалистическая (или социал-демократическая), консервативная и либеральная. У первой было бы, конечно, большинство, а либералы и консерваторы с переменным успехом боролись бы за второе место.

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:50, просмотров: 70, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 607
  2. ​Для грустных 587
  3. ​Раз в десять лет вполне можно устроить по случаю Дня города действительно масштабный праздник 499
  4. Энцефалитный риск // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 433
  5. ​Если прогорает обычный банк – получить часть депозитов возможно. А вот с Qiwi ситуация сложнее 403
  6. ​В Югре выделили деньги на строительство станции скорой помощи, переливания крови в Сургуте 303
  7. ​Врачей в ХМАО обвинили в экономии на наркозе во время операции 292
  8. ​Где Сургут находится в российском рейтинге развития общественного транспорта, и как его позиция изменилась после прошлогодней реформы 275
  9. ​В Сургуте открылся первый в Югре центр пляжных видов спорта 254
  10. ​Социальное пособие на погребение увеличилось в Югре 251
  1. «Пациент прочитал в Гугле, что умирает. А в итоге – это просто ОРЗ» 1944
  2. ​А молодежь? 1663
  3. ​В Сургут идет долгожданное потепление 1531
  4. ​Александр Попов: «Сейчас принято ругать водителей автобусов, а я считаю, что их работа, напротив, сильно недооценена» 1452
  5. ​Лучше, чем ничего 1406
  6. ​Как отпразднуют День защитника Отечества в Сургуте? // АФИША 1405
  7. ​Александр Попов: «Сами по себе пересадки – не панацея. Их нужно сделать удобными, а для этого нужно больше остановок» 1281
  8. ​430-летний юбилей Сургута – отличный повод встряхнуть культурную жизнь Сургута на пару лет 1232
  9. Власти Сургута назвали причину закрытия культурного центра «Строитель» 1178
  10. ​Прокуратура Сургута проверит инцидент с удушением ребенка в автобусе 1157
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 7662
  2. Избранный. На все 100! 6173
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5586
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 5572
  5. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 5064
  6. ​10 фактов о рынке труда Югры в 2023 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4463
  7. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 4381
  8. Топ-6 полезных завтраков // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3456
  9. Захватывающие сериалы января // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3215
  10. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 3148

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика