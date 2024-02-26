Изучаем идеологические предпочтения россиян

В декабре 2020 года ВЦИОМ спросил у своих респондентов: «Сейчас я зачитаю Вам несколько вариантов идеологий. Скажите, пожалуйста, какая идеология вызывает у Вас симпатию, какая – антипатию, а какая – безразличие?».

Идеологии были следующие:

Либеральная: права человека, гарантия собственности, открытость страны, рыночная экономика Патриотизм: развитие страны, укрепление обороноспособности, гражданское единство, суверенитет Социалистическая: равенство, справедливость, социальные гарантии Развитие цифрового общества, расширение возможностей человека, искусственный интеллект Радикально-гуманистическая: главное – свобода личности, минимум вмешательства государства Православно-державная: традиции, духовность, цивилизация, возвышение России в мире Национал-патриотическая: права и интересы своей нации (народности) выше всего, ограничение миграции

Вот как они распределились по уровню симпатии.

«Православно-державную» идеологию назовём консерватизмом, а «радикально-гуманистическую» либертарианством.

По уровню антипатии идеологии распределились вот так:

В дальнейшем в качестве показателя симпатии будем использовать индекс одобрения - разность между симпатией и антипатией.

Видим, что патриотизм вне конкуренции. Да и неудивительно. Патриота-социалиста и патриота-либерала вполне себе можно представить. Но обратимся к формулировке вопроса, задаваемого интервьюером. «Патриотизм: развитие страны, укрепление обороноспособности, гражданское единство, суверенитет». На первом месте в определении стоит «развитие страны». В классическом определении патриотизма ничего про развитие страны не говорится. А вот если суверенитет объединить с развитием, то такой идеологии свои симпатии выскажут больше людей.

В базе ВЦИОМ есть данные о парных корреляциях между возрастом, социальным положением, доходами, регионом проживания и прочими характеристиками респондентов и их отношением к той или иной идеологии. Всего можно выделить 67 групп опрошенных. Такое количество групп позволяет оценить корреляции между отношением к разным идеологиям.

Статистический анализ показал, что патриотизм хорошо коррелирует с консерватизмом. В группах, в которых высокий индекс одобрения консерватизма будет высокий индекс одобрения патриотизма. Однако даже если в группе одобрение консерватизма буквально на нуле, то одобрение патриотизма все равно находится на уровне около 40-50%. Можно предположить, что это уровень «неполитического» патриотизма. Любовь к родине, не связанная с политическими взглядами. Как непосредственно политическую идеологию целесообразно рассматривать консерватизм.

Развитие цифрового общества и искусственного интеллекта сложно назвать собственно политической идеологией, поэтому в дальнейшем рассматривать этот пункт не будем.

Итак, переходим к рассмотрению парных корреляций между одобрением той или иной идеологии и различными характеристиками опрошенных. Прежде всего, конечно, рассмотрим возраст.

Самая одобряемая среди молодёжи идеология - это либерализм. После 45 лет положительное отношение к либерализму резко падает, зато растёт одобрение консерватизма. Социализм практически одинаково высоко одобряется в любом возрасте, кроме совсем молодого. Относительно высокое одобрение либертарианства (или как его называли интервьюеры - «радикального гуманизма») отмечается только у самых молодых респондентов. Национал-патриотизм во всех возрастных группах одобряется примерно на одном и том же уровне, но несколько ниже в самой нижней возрастной страте.

А как влияет пол?

Практически никак не влияет. Женщины все идеологии в среднем оценивают чуть более позитивно, чем мужчины. Паритет достигается только по отношению либертарианства.

А вот как меняется одобрение политических идеологий с изменением доходов респондентов.

Отношение к социализму во всех группах примерно одинаковое, кроме самых богатых. Вполне закономерно. Максимальное одобрение консерватизма отмечается среди самых малообеспеченных респондентов. Вероятно, в этой группе достаточно большой вклад пенсионеров, поэтому тут прослеживается корреляция с возрастом. С ростом доходов отношение к консерватизму меняется в худшую сторону, но у самых богатых респондентов одобрение снова подрастает. Аналогично изменяется отношение к национал-патриотизму. Сначала с ростом доходов одобрение жесткой национальной политики падает, а у самых богатых опрошенных снова растёт. Отношение к либертарианству примерно на одном уровне у всех, кроме самых богатых. Среди них к радикальному гуманизму с антипатией относятся больше людей, чем с симпатией, поэтому индекс одобрения отрицательный. А вот положительное отношение к либерализму с ростом доходов растёт и достигает максимума у «среднего класса».

Рассмотрим влияние уровня образования на политические взгляды.

Уровень образования влияет незначительно. Можно отметить лишь, что среди людей с высшим образованием одобрение социализма существенно выше, чем всех остальных идеологий. А также наиболее образованные респонденты существенно хуже относятся к национал-патриотизму.

Большее различие можно проследить по роду занятий.

Среди пенсионеров лидируют консервативные взгляды, а среди студентов с большим отрывом - либеральные. Относительно высокая доля поддержки либерализма среди государственных и муниципальных служащих. Во всех остальных группах по роду занятий лидирует социализм, при этом максимальное его одобрение среди людей в погонах. Ранее было показано, что уровень образования не сильно влияет на политические взгляды. Скорее всего из-за того, что накладываются факторы образования и возраста. Пенсионеры с высшим образованием - прежде всего пенсионеры. Если сравнить работающих граждан с высшим образованием и без, то видно различие. Среди людей с высшим образованием либералов больше, чем консерваторов, а среди людей без высшего образования - наоборот.

А вот распределение одобрения политических идеологий по федеральным округам.

Здесь можно выделить несколько интересных наблюдений. Во-первых, это резкое отличие Северо-Западного федерального округа. Тут отрицательный коэффициент одобрения националистических идей, превышение одобрения либерализма над консерватизмом. В общем, российский вариант либерального штата Массачусетс. Южный федеральный округ характеризуется самым высоким одобрением консерватизма и самым низким одобрением либерализма. Этакий российский вариант американской Оклахомы. Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа тоже можно отнести к консервативным. А вот остальные - Центральный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный - «колеблющиеся».

Если говорить о размере населенного пункта.

Независимо от размера населенного пункта лидируют социалистические взгляды, но в селе их практически догоняют взгляды консервативные. Москва и Санкт-Петербург традиционно более либеральны, чем консервативны. Однако в других городах-миллионниках наоборот. Немного неожиданно, если честно. А вот в крупных городах с населением до миллиона человек на втором месте всё же либеральные взгляды. Далее с уменьшением размеров населенного пункта закономерно увеличиваются консервативные взгляды и уменьшаются либеральные.

Как влияет способ получения информации на политические взгляды?

Чем чаще люди пользуются интернетом, тем лучше относятся к либерализму и тем хуже к консерватизму. Скорее всего частота пользования интернетом коррелирует с возрастом, так что этот фактор не самый показательный.

Рассмотрим взаимоотношение политических взглядов теоретических и практических.

Среди граждан, одобряющих и не одобряющих деятельность Президента России лидирует политическая идеология социализма. Интересно, но отношение к либерализму в первой и второй группе практически одинаковое. Среди одобряющих деятельность Президента больше приверженцев националистических идей, но меньше сторонников либертарианства. Но наиболее яркое различие в отношении к консерватизму. Одобряющие деятельность Президента - консерваторы, а не одобряющие - даже не либералы, а «антиконсерваторы».

Среди избирателей разных партий идеологические взгляды распределились следующим образом.

Самая социалистическая партия ожидаемо КПРФ, но отрыв от других партий небольшой. Самая консервативная - «Единая Россия». А вот самая либеральная, неожиданно, ЛДПР.

Итак, подведём итоги. Россияне в большинстве своём с наибольшей симпатией относятся к социалистической идеологии. Однако эти взгляды в должной мере не отражает ни одна партия. На втором месте по симпатиям консервативная идеология. Партия «Единая Россия» и действующий Президент отражают взгляды консерваторов. На третьем месте либеральная идеология. Ни одна партия не отражает взгляды либерального электората. Либертарианские и националистические взгляды распространены существенно меньше.

Социалистические взгляды практически равномерно распределены в обществе, разве что кроме наиболее богатых россиян. А вот на соотношение либеральных и консервативных взглядов влияют возраст, доходы, род занятий и место жительства.

В парламенте идеальной России будущего отлично бы смотрелись как минимум три партии - социалистическая (или социал-демократическая), консервативная и либеральная. У первой было бы, конечно, большинство, а либералы и консерваторы с переменным успехом боролись бы за второе место.

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