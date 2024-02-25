Как вернуть свои деньги, если банк стал банкротом

Вопросы у читателей возникает на фоне истории с отзывом банковской лицензии у Qiwi Bank. Начну с того, что по закону вы можете получить компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере до 1,4 млн рублей (в отдельных случаях – до 10 млн рублей).

Как выглядит процесс

В течение 14 дней после банкротства или отзыва лицензии АСВ объявляет о начале выплат на своем сайте и на сайте «виновника торжества». Чтобы получить причитающиеся по закону деньги, нужно прийти с паспортом в банк-агент, который будет принимать заявления и выплачивать компенсации от имени АСВ. Вы также можете отправить заявление в АСВ по почте. У вас есть все время до полной ликвидации банка. Как правило, это около года. Если вклад был открыт через платформу личных финансов «Финуслуги», страховая выплата будет снова автоматически произведена на ваш счет на Финуслугах.

Последнее и самое важное:

– Возмещение выплачивается в течение 3 дней со дня подачи заявления, но не ранее чем через 14 дней после наступления страхового случая по вкладу;

– Если средств фонда вдруг не хватит на все выплаты, он будет пополняться за счет средств федерального бюджета или кредитов Банка России;

– Представители малого бизнеса также могут рассчитывать на компенсацию. Для этого они должны быть зарегистрированы в едином реестре малых и средних предприятий.

А если сумма превышает 1,4 млн рублей?

На средства, которые не покроет АСВ, тоже можно претендовать, но уже в рамках процедуры банкротства, когда имущество банка будет распродано. В этом случае выплаты будут производиться по очереди, и на всех может не хватить.

Какой вывод можно сделать?

1. Храните свои средства в нескольких банках, стараясь не превышать страховой лимит в каждом из них.

2. Лучше выбирать организации, входящие в систему страхования вкладов. Список последних можно найти на сайте Банка России.

Пару слов именно о Qiwi

Плохая новость заключается в том, что средства на Qiwi-кошельках считаются электронными деньгами и не подпадают под страхование вкладов. Хорошая – в том, что вы можете подать заявление в АСВ и надеяться, что в течение 30 рабочих дней после этого вы получите разрешение на выплату.

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