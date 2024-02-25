430-летний юбилей Сургута – повод для проведения большого комплекса событий длиной в год

Конечно, раз в десять лет можно было бы не отмечать юбилее города более масштабно. Ведь за десять лет население города увеличилось на 100 тысяч жителей, и новому населению города надо показать и рассказать о Сургуте не «песнями и плясками», а капитально, с размахом. И отмечать его нужно было бы мероприятиями не впопыхах 12 июня, а целый год, в течение 2023-24 года. И поле деятельности для всех департаментов города, организаций и учреждений образования Сургута – просто целина и непаханое поле.

Для науки неплохо бы провести научные конференции на малоизученные «белые пятна» истории города. Такие, как возникновение названия города. Или «Сургуту – тысяча лет» на самом деле, а не 430.

Почему Березово имеет дату основания 1593 год, а Сургут якобы основан в 1594 году. Ведь Флегонт Яковлевич Показаньев и город отпраздновали 375-летие города 30 июня 1968 года. И команда Александра Сидорова в 1990 году тоже нацелилась провести 400-летие города в июне 1993 года. Был создан «Фонд 400-летия Сургута». То есть подготовку юбилея начали заблаговременно, обстоятельно, за три года. А потом что-то пошло не так. А пошло не так, благодаря Егору Гайдару, который вверг страну в шоковую терапию. Потом возникло двоевластие и борьба исполкома с Советами. А потом возник референдум «ДА-ДА-НЕТ-ДА» в апреле 1993 года. В таких условиях по сути де-факто гражданской войны в стране проведение 400-летия Сургута могло бы выглядеть «пиром во время чумы». Да обстановка в обществе была еще та. Думаю, что и задуманное исполкомом к 400-летию города банально не выдерживало сроки исполнения. Возник таким образом вопрос о переносе 400-летия города на 1994 год.

Объяснение тоже нашлось. Ведь царь Федор Иоаннович не имел интернета, не имел факса, не имел телефона и даже телеграфа, чтобы тамошним его людишкам, приехавшим с его указом в Березово в 1993 году: воеводе и князю Волконскому, дать команду отправится на среднюю Обь и заложить острог Сургут. Хотя, когда отмечали 430-летие Березово в прошлом году, там хвастались, что от Березово пошел и Сургут, и Томск. Отсутствие каких-либо коммуникаций заставили царя Федора Иоанновича в 1993 году издать указ об основании острога Сургут и направить его с людишками: князем Барятинским и воеводой Оничковым к нам в будущий острог Сургут. Вышеобозначенные люди Федора Иоанновича добирались с грамотой царя в течение 1993-1994 года и прибыли на брег Оби в 1994 году и с тамошними народом (остяками) летом начали строить острог.

Это была версия Флегонта Показаньева, который вел отсчет от даты подписания указа царя Федора Иоанновича в Москве. Это более соответствует истине. И посему и отпраздновали 375-летний юбилей Сургута 30 июня 1968 года. По новой версии царь якобы подписал Указ о основании острога Сургут 19 февраля 1994 года в Москве и его людишки с современной скоростью, исполняя указ добирались до Сургута за три месяца и летом 1994 года начали возводить острог Сургут.

Острог господа обыватели, а не Кремль.

Как добирались люди царя, выехав из Москвы допустим 20 февраля 1994 года, когда еще не высохли чернила на Указе, когда началась весенняя распутица и реки еще не вскрылись, одному Господу Богу известно. По крайней мере ,они должны были повторить путь Ермака от Перми, перевалившись через Уральский хребет и спустившись по реке Чусовая, Тура, Иртыш в Обь. Но реки вскрываются, известно, не ранее мая. Похоже, что все-таки добирались они до Сургута с указом царя, начиная с зимы 1593-94 гг. Ну да ладно. Пусть ученые историки покопаются в архивах и обсуждают на своих научно- практических конференциях, посвященных 430-летию города.