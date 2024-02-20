«Любэ» и «Сябры» на Дне города в Сургуте – здорово, но это явно не для молодых поколений

Почитал общий обзорный план по празднованию 430-летия Сургута. Действительно, много всего, много важного и интересного. Особенно понравилась идея вывести фестиваль исторической реконструкции «Мангазейский ход» на центральную площадь, чтобы дать народу поближе приобщиться к такому интересному действу. Прикольно и то, что главный концерт пройдет на сцене у памятника основателям города, а прилегающие проспект Ленина и улица Островского станут большой праздничной пешеходной зоной и одновременно «зрительным залом». Давненько такого не было, и пора уже повторить.

Знаете, что смущает? Музыкальные хэдлайнеры Дня города – «Любэ» и «Сябры», – замечательные коллективы, но, будем откровенны, их основная аудитория – это в самом наилучшем случае 50+, а вообще даже выше. А Сургут – это, насколько я могу судить, молодой город, который позиционирует себя как устремленный в будущее и так далее. У нас же на Дне города два главных исполнителя из двух предназначены для тех, кто 400-летие Сургута праздновал примерно в том возрасте, в каком я сейчас.

Просто я помню, как на одном из подобных праздников то ли в моем позднем школьном возрасте, то ли в раннем студенчестве как раз была сцена у памятника основателям, и там выступала «Ария» (еще с Кипеловым) – одна из топовых групп того времени для возраста 16-30 лет. Впечатления были обалденные, до сих пор помню, как с другом, жившим на тот момент над магазином «Виктор», стояли на балконе, смотрели, слушали и подпевали песни. Какое впечатление получат 14-30-летние сургутяне от выступления на том же месте групп, чье творчество имеет довольно узкую специализацию, и чем пик пришелся пришелся на 80-90-е годы прошлого века?

Я тут не к тому, чтобы заниматься каким-то изощренным музыкальным эйджизмом. Люди, которым нравится творчество «Любэ» и «Сябров», более чем заслуживают увидеть любимые группы на главной сцене Дня города. Пусть будет так. Но почему бы как-то не диверсифицироваться? Есть масса вариантов для выбора, чтобы подкинуть приятное и сургутянам 50+, и сегменту 30-50, и сегменту 14-30. И это совершенно точно не стоило бы бюджету каких-то космических денег (чьи выступления стоят космических денег, в Россию пригласить нельзя, да они и не приедут).

В общем, не знаю, возможно ли как-то скорректировать репертуар, чтобы большему количеству людей понравился предстоящий День города. Но, как минимум, какое-то слово от лица части поколения миллениалов я сказал.