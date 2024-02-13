Сургут – город, построенный легендарными людьми

Замечательно, что город определился с логотипом 430-летия Сургута. Но я не согласен со слоганом «Место рождения тепла». Конечно, в переносном смысле это так. Пушнина, нефть, газ, энергетика, строительство жилья – это «тепло», которое обогревало и московских царей, и императорскую Россию, и генсеков советского периода. И обогревает сегодня не только жителей современной России, но и десять миллионов иностранных мигрантов.

Но давайте признаемся сами себе, что люди пришедшие в 1594 году, не открыли здесь ни горячие источники Камчатки, ни «Земли Санникова». Они все эти 430 лет испытывали и морозы, и холод, и прочие «прелести» северной зимы, при отсутствии логистики и элементарных бытовых удобств. Люди постоянно боролись здесь за выживание. Жили не благодаря «теплу», в борьбе с холодом экстремальными условиями жизни. Постоянно. А тут нам преподносят Сургут, как «место рождения тепла».

При таком подходе в офисах москвичей скоро за это «тепло» будут лишать нас северных преференций. Ибо тупым московским чиновникам не докажешь, им «по барабану» переносный смысл этого юбилейного «места рождения тепла». Сказали же «тепло».

Или трудовые мигранты из той же Африки или Индии, прознав, что Сургут – это «место рождения тепла» рванут, как некогда к «теплу» рванули жители Средней Азии. Можно было бы понять «тепло», как «место рождения человеческого тепла». Того тепла человеческих отношений, которые зародились с 1594 года и продолжались столетиями в быте и укладе жизни коренных жителей и старожилов Сургута.

Но где это сегодня «человеческое тепло», когда носителей этого «человеческого тепла» – старожилов Сургута, самих выгоняют на холод, на улицу? Хотя они сами всегда давали и тепло и хлеб всем, кто прибывал в наш Сургут. Всем! Без исключения! И детям голодного блокадного Ленинграда, и первым первопроходцам геологам и первым сургутским нефтяникам. Где сегодня это все «человеческое тепло», когда правит бал «бизнес и ничего личного»? Остались только слоган и декларации.

Многие поймут Сургут, как некую «всероссийскую кочегарку», генерирующую «тепло», вернее «теплоноситель» в виде: меха чернобурой лисицы, леса, рыбы, нефти, газа, электроэнергии. Но люди Сургута при этом остаются за кадром. Ведь никого сегодня по большому счету не интересует, как рождалось, рождается и будет рождаться это «тепло» в Сургуте. Тепло это технический термин.

А главное богатство и ценность Сургута «всех времён и народов» все-таки были, есть и будут его люди. Поэтому мое предложение принять в качестве юбилейного слогана следующий вариант: «МЕСТО РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ. СУРГУТ ОСНОВАН В 1594 ГОДУ».

Почему легенды? Потому, что сам город давно уже стал легендой, стал легендарным благодаря его легендарным людям. Если кто-то скажет иное, что это не так, то пусть ему плюнут в лицо все те, кто создавал этот легендарный «город Солнца – город тепла – город оазис благополучия». Им может плюнут в лицо Ермак, погибший на реке Вагай близ Тобольска, но успевший основать и Тюмень, и Сургут и Березово через своих сподвижников. Ему поставлен памятник в Сургуте, а Александр Сидоров в год 400-летия Сургута открыл памятник его сподвижникам – основателям Сургут.

Сколько в Сургуте работало легендарных личностей можно понять из названий улиц, пройдя по его улицам Сургута. Их многие и многие десятки, легенд нашего времени. Перечислять их я не буду, они известны всем.

По сути сам Сургут – это сам город легенд и легендарных личностей, без которых город не стал бы тем анонсируемым «местом рождения тепла». А на самом деле люди Сургута «всех времен и народов» уже сами живая легенда. Так было, так есть и так будет!