Борьба с алкоголизмом во всем мире осуществлялась, как правило, радикальными способами. К примеру, в XX веке введением «сухого закона» занимались и последний император Николай Романов, и президенты США в 30-е годы, и лидер КПСС Егор Лигачев в 80-е. Результаты этих кампаний известны. Они ничего не изменили. Возникал нелегальный и часто криминальный рынок торговли спиртными напитками. А в России еще и нелегальное производство самогона и подделки.

В наше время все-таки пришли к пониманию, что законодательно запрещать пить бесполезно. Но одновременно произошел и перекос в сторону абсолютной доступности алкогольных напитков. Выбор качественных и некачественных спиртных напитков просто зашкаливает. Как бороться с алкоголизмом в таких условиях, на примере Югры и Сургута?

Пьют здесь, как везде, потому что нет альтернативы. Нет альтернативы, как отвлечься от тревожности, депрессии и плохого настроения. Кому-то, наоборот, требуется расслабление. Можно, конечно, бросить все и поехать на отдых в Таиланд, на Мальдивы, в Турцию. Но выгонят с работы. Признаться, в городе в период между отпусками, кроме «пивасика», и заняться особо нечем. Некуда податься.

Но уже промелькнул, благодаря Андрею Филатову, «свет в конце тоннеля», когда прошел первый хоккейный матч КХЛ между командами ХК «Югра» и ХК «Норильск». Две тысячи человек пришли на матч трезвыми. А если бы арена была на 5 тысяч зрителей, то пришли бы 5 тысяч трезвых сургутян. А если бы построили крытый футбольный стадион на 3 или лучше 5 тысяч мест, как в Норильске, то 5 тысяч сургутян находились бы в трезвом состоянии.

Идем дальше. Когда-нибудь придет в наш город и большой футбол с закрытой от непогоды футбольной ареной на 30-40 тысяч зрителей. И тридцать-сорок тысяч сургутян будут трезвыми. И так далее. Надо дать альтернативу времяпровождению с бутылкой в городе за счет спортивных и зрелищных мероприятий. Это один из методов борьбы с алкоголизмом. А если вовлечь еще самих жителей в занятие спортом?

То же самое и с культурно-досуговыми зрелищными мероприятиями в городе. Постройте в городе планетарий, и тысячи трезвых сургутян с детьми пойдут в этот досуговый центр. Откройте в городе еще один драматический театр, еще один театр юного зрителя, еще один стационарный цирк. Тот же Дом пионеров отреставрируйте. «Петрушке» дайте здание. Постройте дворец молодежи, и люди пойдут трезвыми с детьми в эти зрелищные и досуговые центры. Можно замахнуться и на ипподром. Кроме того, нужна реконструкция библиотек, чтобы возродить среди детей и взрослых чтение книг. Нужно построить образцовую современную библиотеку, аналог библиотеки в Выборге, что построили некогда финны.

Надо не на словах, а на деле развивать туристические поездки выходного дня в Тобольск, в Тюмень, в Екатеринбург. А летом речные круизы «выходного дня» по Оби и Иртышу, чтобы люди не сидели, затарившись пивом и спиртным, в своих гетто-муравейниках и не «квасили» все выходные перед телевизором.

Идем дальше. А как с теми, у кого алкоголизм стал хронической болезнью? Их надо принудительно лечить. Выписывать направление в лечебно-трудовой профилакторий и там лечить, включая трудотерапию. Алкоголиков из ЛТП нужно обязательно лечить трудом, к примеру, уборкой снега на улицах городов Югры, вместо мигрантов. Но где же эти ЛТП? Их нет. Их ликвидировали. Свобода личности и права алкоголиков не позволяют ныне бороться с алкоголизмом с помощью ЛТП. Так на месте ЛТП, к примеру в Москве, построили СИЗО №4 «Медведь», где содержался некогда до суда иностранный агент и преступник Алексей Навальный (он также внесен в список террористов и экстремистов по версии Росфинмониторинга). А в Югре на пустом месте власти собираются построить, вместо «Профилактория для лечения алкоголизма», «профилакторий» для перевоспитания 1800 заключенных в колонии общего и строгого режима. Не исключено, что в этот «профилакторий» попадет и террористка Дарья Трепова, осужденная на 27 лет колонии строгого режима за теракт в СПб.

Тут недавно в соцсетях бушевали «зоозащитники» из-за беглого кота Твикса. В то же время сотрудники ГИБДД Свердловской области 6 часов не оказывали помощь беспомощному человеку, водителю фуры, которого поразил инсульт, и его гаишники все 6 часов считали пьяным «в стельку», и 6 часов не вызвали скорую». Вот вам образчик, как относятся к пьяным в нашем обществе, вплоть до бесчеловечного и скотского отношения органов правопорядка, которые по смыслу должны спасать жизни людей.

Идем дальше. В нашей стране 10 млн самозанятых, многие сидят без работы или частично заняты. У них много свободного времени. Отчего ж не «заквасить»? В рабочий день летом выйдешь из дома, а на детских площадках сидят молодые и здоровые парни и девушки за бутылками пива. Поэтому борьбу с алкоголизмом надо вести не запретами и ограничениями, а созданием альтернативы занятию алкоголем. И прежде всего занять до всех упора всех работой на производстве. Тогда и пить просто не будет времени.

Что касается мифа о том, что мужики, по определению живут недолго, то все строго индивидуально. Недавно в городе отметили 100-летие со дня рождения Ивана Григорьевича Тимченко, ветерана и участника Великой Отечественной войны, ветерана ПАО «СНГ», который с 1964 года работал в Сургуте в нефтяной промышленности звеньевым в вышкомонтажный бригаде своего брата известного в округе Героя Социалистического Труда Александра Григорьевича Тимченко.

Вот вам ответ на то, что нужно дать чиновникам, чтобы повысить долголетие мужчин.