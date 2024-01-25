Сургут стал мегаполисом и получил соответствующие масштабу проблемы с чисткой от снега

Вечная зимняя тема для Сургута – уборка снега. В дни мощных осадков город, как обычно, продолжает испытывать логистические и организационные трудности. Особенно жалуются пешеходы, которые вынуждены перепрыгивать через снежные валы, собранные у дорог, а также пробиваться сквозь нечищеные тротуары.

Таким образом Сургут вновь расплачивается за свой статус мегаполиса регионального масштаба: хотели мегаполис – получите.Сургут сегодня — очень крупный населенный пункт не только для региона в высоких северных широтах, но и по мировым меркам. Маленький населенный пункт, каким Сургут был до начала нового века, вообще не знал таких проблем, как чистка снега, вывоз его куда-то, что такое тротуар почистить. Возле школ, больниц, подъездов дворники немножко чистили, а дальше люди ножками протаптывали тропинки и как-то благополучно жили. А теперь людей стало много, они на тропинке не вмещаются, а ножками ходить не хотят, хотят ездить машинами. И люди начинают роптать, и их давление на местную власть через соцсети, через медиа, через прямые обращения усиливается: вы нам плохо тут обеспечиваете уборку снега.

В определенных случаях подобное недовольство жителей избыточно. Если мы выбираем местом жительства город со снежным покровом восемь месяцев в году, то мы предполагаем, что это нам будет создавать определенные неудобства. И это накладывает какие-то дополнительные обременения на наш образ жизни — то есть мы ходим не в туфлях, а в валенках, в сапогах и т.д. Соответственно, если вдруг по каким-то причинам где-то какой-то тротуар не почищен от снега, то это не вопрос пяти минут, а вопрос рабочего дня — дайте время коммунальщикам спокойно поработать.

Тем более что все-таки сургутская коммунальная система за многие годы работы в режиме большого города подобные вопросы отработала. У меня есть другого рода претензии по части уборки снега. Главная – это до сих пор не решенная проблема снежных полигонов. Это очень тяжелая экологическая ситуация, и ее решать надо каким-то нормальным подходом, а не как это происходит сейчас: каждый год — «вот ну все, вот потом мы точно это решим, отрегулируем, давайте, надо куда-то снег вывозить, а то тут прокуратура написала сто представлений…»

Мы писали несколько лет назад об опыте снеготаялок. Он применяется во многих регионах мира, и нашей страны. Технология имеет свои минусы. Есть вопросы: куда выливать эту воду? Каждая снеготаялка создает море пара, и для проезжей части это не очень хорошо. Но несколько лет назад, когда мы этот вопрос прорабатывали с сургутскими коммунальщиками, — услышали от них сразу категорическое «нет». Это не интересно, не нужно. Они выкатили миллиард причин, почему этого делать нельзя. Большая часть этих причин, естественно, являются обыкновенными отговорками.

Я думаю, что есть определенные интересы, связанные с утилизацией снега, с полигонами. Поэтому используется такая апробированная, но архаичная технология чистки улиц. Она дает сбой, потому что город большой, в городе огромное количество транспорта. И для всего объема этого транспорта невозможно одномоментно очистить городскую территорию от снега, чтоб он спокойно мог ездить, парковаться. Это вызывает раздражение, это является дополнительным давлением на местную власть.

Но. Все должны понимать простую вещь: между общественным мнением и мнением прокуратуры по поводу качества вывоза снега администрация города Сургута, как и любая другая муниципальная власть, всегда будет ориентироваться на мнение прокуратуры. Так вот устроена наша сегодняшняя правовая система в стране. От общественного мнения власть может еще отстреляться какими-то там словами и даже действиями, и, в конце концов, общественное мнение – это как кредит с рассрочкой, ты можешь это перенести на более поздний срок, а прокуратура строчит представления здесь и сейчас, и на них необходимо реагировать. Вот как выглядит наша ситуация со снегом в Сургуте, которая далеко не катастрофичная при этом.

По материалам проекта «О чем говорят»