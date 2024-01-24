Почему качественная новая колония в Югре – правильное решение

Сначала с непониманием, а потом с приятным удивлением прочитал новость о том, что в Югре собираются строить новую колонию на 1,8 тысячи заключенных. Первоначальное непонимание сложилось от того, что вообще-то в России на 1 января 2023 года тюремное население составило 433 тысячи человек – это минимум для нашей новейшей истории (пока отложим разговор, за счет чего произошло резкое снижение числа заключенных в 2022 году, и насколько это вообще нормально, потом вернемся). Для сравнения, в 2000 году заключенных в наших тюрьмах было 925 тысяч. То есть количество «клиентов» ФСИН падает, и чисто логически можно предположить, что новые колонии просто не нужны – места должно хватать.

А вот приятное удивление наступило, когда прочитал подробности – в новой колонии в Югре появится больше возможностей отбывать срок по месту жительства, в улучшенных условиях, а также с повышением качества труда, воспитательной работы, медицины, а также работы общественных организаций.

Разумеется, на эту новость пошли комментарии в духе «тюрьма – не санаторий». Это, как мне видится, типичная советская и до сих пор не изжитая людоедская парадигма о том, что места заключения должны быть максимально страшными, с максимально чудовищными условиями содержания, что вроде как должно пугать людей. Мол, мы знаем – тюрьмы у нас это жуть, поэтому не будем совершать преступления, чтобы туда не попасть. Ну а если кто туда попал, тот должен пройти через ад и чистилище, и, познав на себе все прелести «не санатория», он больше не будет совершать преступлений. А еще лучше – дополнительно ужесточить УК РФ, чтобы было страшно даже задуматься о нарушении закона.

Как говорится: ага, щас. Если коротко – то это все не работает. Приведу цитату из научной работы «Эффективность наказания: результаты международных исследований»: «Результаты криминологических исследований единодушно показывают, что суровое уголовное наказание если и оказывает, то незначительное влияние на уровень преступности, и производит небольшой превентивный эффект. В то же время наказание в виде лишения свободы имеет значительные отрицательные последствия. Их наложение требует дополнительных интенсивных реабилитационных мероприятий для того, чтобы мотивировать людей к изменению поведения. Простая «отсидка» вызывает, как правило, лишь закрепление криминального поведения, привычек и установок, чему способствует мощное воздействие тюремной субкультуры».

Даже если вы построите неотапливаемую колонию в ледяном аду севернее Оймякона, а ее сотрудников оденете в костюмы демонов с хлыстами, которые будут регулярно пускаться в ход, это не поможет. Потому что, как сказал Достоевский: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» Слушайте, да мы все с вами коллективно пятый год подряд без каких-то осязаемых перерывов привыкаем к обновляющимся экстремальным обстоятельствам. Попавшие в тюрьмы люди проходят тот же путь, и спустя считанные годы для них даже самые жестокие условия становятся понятными и привычными, а криминальная культура подменяет собой гражданскую.

Если вышедший на свободу человек не понимает, как ему адаптироваться в уже забытую, да еще и изменившуюся жизнь, да еще и с социальным клеймом (вчерашний з/к), не будет для него никакой проблемой вернуться в понятную и привычную тюремную среду. Даже если она по уровню комфорта в сотню раз ниже, чем жизнь на воле.

Поэтому нам нужно всем дружно выветрить из головы этот людоедский советский мрак, согласно которому совершивший преступление должен в первую очередь и в основном страдать, а остальное – потом. Попавший в тюрьму человек должен в первую очередь не терять контакта с родными и близкими, а также пройти путь осознания, что он натворил, как он к этому пришел, и как избежать повторения этого сценария. Могу предположить, что этому может способствовать непосредственно работа за реальные деньги во время заключения, общение со специалистами на стыке психологии и криминологии, получение новой или обновление имеющейся квалификации, регулярные и не редкие свидания или хотя бы возможность созвона с семьей, а также постпеницетарная поддержка – помощь с документами, жильем, работой и адаптацией к жизни на воле.

Одновременно могу сказать, что точно не поможет человеку вернуться к нормальной жизни – содержание его в скотских условиях со скотским отношением, бесправием, а также окружением в виде таких же бесправных, озлобленных и пропитанных гнусной тюремной культурой людей. А результат такой: в России в 2021 году 60% всех расследованных преступлений были совершены людьми, которые ранее отсидели. Нравится вам такая статистика? Тогда продолжайте делать тюрьмы местом наказания, а не исправления. Но не удивляйтесь потом, когда получите кирпичом по голове от недавно откинувшегося з/к, который не знает, как ему жить на воле, поэтому таким элегантным способом возвращается в родную среду.

Завершая. Строительство качественно новой колонии в Югре – это хорошо. Как минимум, это шаг в правильном направлении. Каждый человек, выдернутый из порочного круга «украл – выпил – в тюрьму», это большой успех для современной России.