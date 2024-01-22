История с котом Твиксом показала, что россияне пытаются сохранить свою нормальность

Два слова вдогонку печальной и трагической истории с котом Твиксом, чья смерть привела к масштабному общественному бурлению и даже смене правил перевозки животных в целом РЖД. Это вам не семечки, чтобы огромная госкорпорация в России с такой скоростью произвела изменения в части своего уклада. Значит, сигнал «снизу» оказался настолько мощным, что проигнорировать его было просто нельзя.

И эта реакция россиян внушает крайне осторожный оптимизм. Если отбросить всю шелуху, то, по сути, граждане возмутились тому, что наделенный властью и полномочиями человек (проводник) проявил бессмысленную и немотивированную жестокость к существу, которое заведомо ни в чем не виновато и никак себя защитить не могло.

В наши, мягко скажем, не вегетарианские времена, когда с человеческими жизнями все не слава богу, подобная волна внимания, сочувствия к жертве (коту!) и возмущения в сторону виновника ее смерти, выглядит необычно. Хотя казалось бы, поводов для ожесточения у нас намного более, чем достаточно.

Осмелюсь предположить, что эта ситуация показывает следующее: россияне пытаются уцепиться и сохранить в себе базовую нормальность. Не одобрять и даже не принимать бессмысленную жестокость, особенно, сильного над слабым. Сохранять какую-то базовую человечность, даже когда для этого приходится прилагать дополнительные усилия. Заметьте, как мало поддержки получают тезисы по типу: «Зачем мы тратим десятки миллионов рублей на содержание каких-то бродячих собак?» И как, напротив, поднялась волна возмущения от решений отдельных регионов убивать тех самых собак ради экономии бюджета. Люди даже организовали эвакуацию животных из тех мест, где им грозит смерть.

В переводе это означает, что какая-то существенная часть россиян хотят жить и давать жить другим. Несмотря на сложные и ожесточающие обстоятельства, а также не очень гуманные по своему стилю и направленности сигналы от отечественных госСМИ. Как долго будет получаться сохранять нормальность в ненормальных обстоятельствах – я не знаю, но пытаться стоит. Какой-то части наших соотечественников, судя по всему, удается, и это очень хорошо.