Россияне долгие годы ругали западную «культуру отмены», и вот она пришла в нашу страну

В начале рабочего года поговорим об относительно легкой теме на фоне остальных – логичности и последовательности российской современной культуры, власти и общественного мнения.

Общим местом в нашей стране стало то, что мы активно отдаляемся и противопоставляем себя гнилому и умирающему западу с его неправильными практиками и ценностями. Помните, как ведущие эксперты и простые люди поражались и обличали «культуру отмены», которая захватила умы либеральной части мира, и привела к профессиональному уничтожению, а то и уголовным делам против известных людей? Например, как многие переживали за замечательного и любимого в России актера Кевина Спейси, который был просто выброшен на мороз из-за обвинений в сексуальных домогательствах к молодым парням и мужчинам. Его ведь даже вырезали из уже снятого сезона «Карточного домика». Они там все с ума посходили, думали мы.

И что? Прошло совсем немного времени, и Россия повторила, разумеется, в своей стилистике, ровно то же самое. Только в роли Кевина Спейси выступил родной и знакомый Филипп Киркоров, которого тоже вырезали из уже снятого фильма, лишили доходов и выступлений за «вход не в ту дверь». Аналогично и с другими участниками «голой вечеринки» – кому штрафы, кому налоговые проверки, кому СИЗО, и практически всем, кого смогли опознать – массовая отмена концертов и корпоративов в самое денежное время новогоднего чёса. Разные издания подсчитали, что суммарная упущенная выгода «отмененных» артистов составила сотни миллионов рублей.

Что ж, поздравляю Россию и россиян с очередной успешной имплементацией относительно новой западной практики в отечественные реалии. Возвращаемся к работе, продолжаем считать себя отдельной уникальной цивилизацией со своим ни на что не похожим путем и ценностями. С прошедшими праздниками! Поехали дальше.