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​Все хорошо, но…

Россиянам на убедительных цифрах рассказывают, что в стране все здорово. Но есть нюансы

​Все хорошо, но…
Фото pixabay.com

После завершения «прямой линии» президента прочитал у многих депутатов и чиновников Сургута и Югры восторженные посты, в которых они рассказывали о чувствах глубокого удовлетворения и гордости за страну. Действительно, если послушать – там довольно много крутых цифр и фактов о ситуации в России. Одна проблема – если погружаться в отдельные моменты, все становится не так весело и приятно, как выглядит на первый взгляд.

Буквально пара примеров. Вот у нас есть поражающие воображение цифры о росте ВВП за 2023 год – больше 3 процентов. Реально мощно, полный отыгрыш потерь 2022 года, вроде все супер. Но – за счет чего рост? Во многом за счет того, что государство запустило в экономику огромные ресурсы, в том числе, из Фонда национального благосостояния, и на эти деньги сформировало беспрецедентный за новейшую историю России гособоронзаказ. То, что выпускается на эти деньги, скажем предельно мягко, не будет пахать и засеивать землю, не будет строить дома, не будет возить стройматериалы на место возведения моста через Обь.

Тем не менее, многие люди в России действительно стали получать значительно больше денег. И рост реальных зарплат – правда. Но когда у людей появляется больше денег, а товары «народного потребления» и их производство остаются на прежнем уровне, это неизбежно вызывает инфляцию. Показательный пример мы пронаблюдали с несчастными яйцами. Спрос на них вырос, предложение – нет, и даже, судя по всему, несколько сократилось. Как следствие – цена все скорректировала, что мало понравилось наименее обеспеченным россиянам и привело к вмешательству целого президента. Теперь люди рассказывают анекдоты о том, что раньше у нас были «ножки Буша», а теперь – «яйца Эрдогана».

Еще один пункт, по поводу которого нам предлагается гордиться – исторически самая низкая безработица в стране. Вроде бы ура, должен по этому поводу подумать среднестатистический россиянин. Но и тут нюансы. Мало того, что на рынок труда выходит самое малочисленное молодое поколение, рожденное в период спада 90-х. Так еще и сотни тысяч молодых мужчин, опять скажем мягко, занимаются «непроизводительным» трудом. Параллельно сотни тысяч молодых и очень квалифицированных мужчин и женщин по ряду причин оказались за пределами России, хотя некоторые из них возвращаются.

Нынешняя низкая безработица – это еще и серьезная нехватка рабочих рук. Что это означает на практике. Во-первых, повышение зарплат для удержания действующих специалистов (тут бизнесу нужно конкурировать с государством, включая военкоматы, предлагающие контракты за огромные по меркам российской глубинки деньги). За счет чего бизнес может повысить фонд оплаты труда? Либо за счет сокращения прибыли, либо за счет повышения стоимости товаров и услуг. И тут мы снова выходим на рост инфляции. Во-вторых, нехватка нужных работников затрудняет рост и развитие, а без роста производства – мы опять же будем получать рост цен (смотрите на один абзац выше).

И самое главное. Рано или поздно государству придется прекратить эти масштабные бюджетные интервенции в экономику в целом и гособоронзаказ в частности. Хотя бы потому, что рано или поздно на это закончатся деньги. И тут можно вспомнить поздний СССР, переходящий в современную Россию. Те, кто совсем недавно начал получать двойной-тройной оклад и крутые премии за усердную работу на благо Отечества, вернутся к прежней жизни. Только цены к прежней жизни не вернутся, либо, как минимум, не сделают это сколько-нибудь быстро. В экономике и семейных бюджетах огромного количества россиян наступит суровое «похмелье».

К чему я. Действительно, если смотреть поверхностно – все хорошо, прекрасная маркиза. Если вдумываться – начинаются вопросы и нюансы. Проблема в том, что вдумываться, задавать вопросы и погружаться в нюансы сейчас, в очередной раз скажем мягко, не модно. Но пока хотя бы можно. Скоро, вполне вероятно, и это будет запрещено.


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Сегодня в 19:29, просмотров: 75, комментариев: 0
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  9. В Сургуте загорелось кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе 2741
  10. ​Не хочу детей, хочу апероль! 2584

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