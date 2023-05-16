Нужно жестко бороться с вандализмом любого типа

Почему на одинаковые вроде проблемы разный взгляд со стороны правоохранительных органов?

Хотелось бы поговорить о вандализме. В последнее время то тут, то там происходит что-то подобное, случаи разные, но суть одна: прийти и вытворить что-нибудь в святых местах. Особой популярностью пользуется Вечный огонь. Сколько ни смотрел на пояснения от вандалов по телевизору в разделе криминальной хроники, все они ничего не знали и не хотели.

Все это возникает от вседозволенности. Допустим, посадили в городе цветы, обязательно ребенок их сорвет. И относимся к этому нормально, не выражаем возмущения. Он же ребенок. Ему можно. Но это и есть первый шаг, ведущий к вандализму. Причем осознанному. Видим, как поступают с малыми архитектурными формами – дети по ним ползают, лазят и, по сути, портят. Опять же, никто замечание не делает родителям. А если и сделает, то в ответ получит порцию отборного мата.

Дети растут, идут в школу. Имея опыт безнаказанности, начинают портить школьное имущество, подъезды расписывать. Вести себя разнузданно в торговых центрах. Ранее описывал ситуацию, которая сейчас постоянно в ТЦ на Югорской, 34. Где школьники собираются, курят «вэйпы», матерятся. И никого не волнует. Делаешь замечание – в ответ мат! Есть же, у кого учится! Они не раз слышали, как родители говорят, «защищая» свое чадо от конкретных замечаний.

Про поведение в школе молчу. Там родители стеной стоят за своих отпрысков. Одно понять не могут – кого они воспитывают? Кто вырастет? Каким будет его поведение в обществе? Как недавно в криминальной хронике, когда сын избил маму? Вот недавно было. Все возмущались, но сами своих детей останавливаем? Нет! Как «клуши» защищают цыплят, так и родители. Один в один. Неважно, прав или нет, для родителя ребенок – всегда прав! Они же дети!

Недавно один моральный урод боксировал по буддийским молитвенным барабанам. Помял все. Видео в сети. СМИ осветили вандализм и оскорбление чувств верующих. Но правоохранители – молчат. Не взялись за поиски нарушителя, ничего. От слова СОВСЕМ! Это же не Вечный огонь.

Или это не то же само что осквернить Вечный огонь? Нет? Это другое. Вот если бы с Кораном что сделали или в церкви – то да! Это же вандализм! Оскорбление чувств верующих. А буддисты – их мало. И вообще, чуть ли не язычники.

К чему это пишу. Пора уже проявлять нетерпимость к малейшему проявлению вандализма. Привлекать к ответственности тех, кто остановки разрисовывает, подъезды, дома. Гробит малые архитектурные формы. Искать и наказывать, как и тех, кто оскверняет Вечный огонь. Может, тогда многие родители поймут, что ребенка надо воспитывать с маленького возраста. Что есть определенные правила поведения в обществе.