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​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо

Глава Сургута Андрей Филатов – об изменениях маршрутной сети автобусов в городе

​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо
Фото администрации Сургута

Уважаемые земляки!

Вижу тревожную и часто критическую реакцию на предлагаемую реформу маршрутной сети пассажирских перевозок. Хочу обозначить позиции по этому вопросу.

1. Маршрутная сеть не менялась в Сургуте более 20 лет. Город вырос, изменилась его территориальная структура, в связи с этим изменение сети пассажирских перевозок является неизбежным и крайне необходимым. Альтернативы этому нет.

2. При планировании новой сети мы исходим из реальных возможностей городского бюджета.

3. В проектировании новой маршрутной сети учтен опыт других городов, которые сталкивались с подобными вызовами, проведена глубокая исследовательская работа. Стояла и стоит задача: как в рамках имеющихся ресурсов сократить среднее время поездки по городу и максимально расширить транспортную доступность. Дисбаланс, когда в ряде микрорайонов видим излишнее насыщение маршрутами, а в некоторых новых или отдаленных территориях маршрутов нет вовсе, необходимо исправлять.

4. Внедрение сети будет гибким, постепенным. Сначала мы ее запустим в тестовом режиме, оценим эффективность, проанализируем и, не исключаю, в какой-то части подкорректируем. Все изменения пройдут проверку в городских условиях, обратную связь от сургутян мы уже принимаем, фиксируем, обобщаем для принятия дальнейших решений.

5. Существующая система общественного транспорта и сегодня вызывает много критических замечаний. Социология показывает, что только треть сургутян она устраивает. Полагаю, что новая, сколь много бы корректировок в нее не вносилось, не способна будет удовлетворить всех на 100%.

6. В проекте предусмотрено, что среднее время поездки по городу сократится и составит около 30 минут. За счет снижения дублей по маршрутам и, соответственно, увеличения на новых маршрутах количества автобусов.

7. Очень важно, и это хотелось бы донести до всех пассажиров, – пересадка на другой автобус в течении 45 минут поездки будет бесплатной. То есть, по одному и тому же билету можно пересесть и поехать дальше в нужную точку.

Еще раз призываю всех к спокойному и конструктивному диалогу. С пониманием того, что проект предусматривает наиболее оптимальную для развития города модель в рамках имеющихся ресурсов и возможностей.

Для решения оперативных вопросов и консультаций можно звонить по номерам: 8(800)2006431, 8(3462)550031.

Схемы движения можно посмотреть здесь.

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Сегодня в 11:56, просмотров: 131, комментариев: 0
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