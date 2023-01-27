В этом году депутаты перестанут публиковать декларации о доходах – что изменится

Накануне в третьем чтении Государственная Дума приняла резонансный законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», предусматривающий отказ от обязательной публикации деклараций депутатов всех уровней о своих доходах и имуществе.

СМИ и соцсети пестрят заголовками про отсутствие контроля над депутатами, рост коррупции, отказ от отчетности перед народом, дескать: вот примут сейчас закон и сразу же все депутаты, оставшиеся без бдительного народного контроля, похватают лопаты и начнут деньги грести…

Давайте разберемся, что происходит, кому это надо и как декларационная кампания проходит в реальной жизни, например, у сургутских депутатов.

О чем вообще речь?

Первоначально законопроект был направлен только на депутатов муниципального и регионального уровня (сенаторы и депутаты Госдумы были добавлены уже во втором чтении). Авторы законопроекта ставили две задачи: освободить депутатов, занимающих должности на неосвобожденной основе (читай – не получающие в думе зарплату) от процедуры ежегодной подачи декларации и обезличить информацию о поданных декларациях, публикуемую на официальных сайтах в общем доступе. Все это, по мнению авторов законопроекта, должно «содействовать формированию сильного эффективного депутатского корпуса в регионах и на местном уровне». В качестве успешного примера работы таких норм приводится опыт депутатов сельских поселений, для них упрощенный порядок подачи деклараций действует уже давно.

Что поменяется?

1. Депутаты на освобожденной основе (их менее 10 процентов от всех парламентариев) будут, как и прежде, ежегодно подавать декларацию.

2. Депутаты на неосвобожденной основе будут единожды подавать декларацию после избрания, а также в случае приобретения имущества превышающего совокупный доход депутата и его супруга за 3 года.

3. Проверять декларации будут, как и прежде, региональные и федеральные органы власти, санкции за нарушения при подаче декларации (вплоть до лишения мандата) останутся прежними.

4. Самый интересный вопрос с публикацией: «Предлагается размещать обобщенную (статистическую) информацию о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции». Как это будет выглядеть представить пока сложно, видимо, что-то типа средней температуры по больницы и информация о количестве проштрафившихся депутатов.

Кому и зачем это нужно?

Начнем с того, что в России около 70 тысяч депутатов муниципального и регионального уровня, облегчать жизнь и защищать персональные данные своих граждан – прямая обязанность государства, тем более, что функцию контроля над депутатами государство с себя не снимает. Вполне понятно и желание ряда парламентариев ограничить доступ к личной информации, учитывая, что она касается не только их лично, но и членов семьи.

Так это плохо?

Во-первых, скрыть что-то противозаконное новая норма вряд ли поможет, уж если, что-то такое у кого-то и есть, то в декларацию это бы не попало все равно.

Во-вторых, публичные декларации размещались не одно десятилетие, как много людей ими интересовалось? А если и интересовались, то, что делали с этой информацией? Определяли социальный статус и класс своего избранника?

В третьих, публикуемая информация слишком обобщена и не отражает реальную информацию о благосостоянии депутатов. Например, в доход попадают средства от продажи квартир или машин, но не попадают в расход в случае их покупки. Или даже одна тысячная доля в квартире приводит к появлению всего объекта недвижимости в декларации. Мерседес S-класса из декларации может быть как новой машиной за 30 миллионов рублей, так и старой рухлядью, за которую и 30 тысяч рублей дать жалко. Отдельная тема с акциями и долями в организациях рассчитываемых не по рыночной, а номинальной стоимости.

В-четвертых, депутаты обязаны сообщать о доходах своих супругов и детей, а порой это сделать бывает очень сложно. К сожалению, не у всех 70 тысяч депутатов все хорошо в семейной жизни.

В-пятых, если депутат эффективно работает, так не все ли равно, сколько он зарабатывает и на что тратит? А если неэффективно, то декларация вряд ли поможет лишить его полномочий, для этого есть другие инструменты.

Так это хорошо?

Главный аргумент против – депутат публичный человек и волей-неволей обязан раскрывать большую часть своей личной жизни. Выбор пойти на выборы (простите за тавтологию) это не только полномочия, но и ответственность перед своими избирателями, которым, конечно, важно знать, кто представляет их интересы. Если человек из года в год декларирует доход в 50 тыс. рублей, но при этом живет явно не посредствам, определенные выводы избиратели, конечно, могут сделать. Опять же, если будут интересоваться работой своего избранника.

И что будет?

Скорее всего, законопроект будет успешно принят, поддержан Советом Федерации и подписан президентом. В таком случае с 1 марта публикация деклараций станет делом добровольным, каждый депутат сможет сам решить, плохо это или хорошо, кстати, как и избиратель на ближайших перевыборах.

Моя личная позиция: я не вижу практического смысла в публикации ежегодных деклараций, но, пока я исполняю полномочия депутата думы города Сургута, каждый год в апреле вы сможет увидеть в моих социальных сетях всю необходимую информацию. Так же, как это было с 2016-ого года.

Во второй части я расскажу, как проходит декларационная кампания в Сургуте. Продолжение следует.