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Зима не торопится: в Сургуте следующая неделя пройдет без сильных морозов

Следующая неделя в Сургуте пройдет без сильных морозов, но со снегом

Зима не торопится: в Сургуте следующая неделя пройдет без сильных морозов
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте следующая неделя, с 16 по 22 ноября, пройдет без сильных морозов, но с облачной погодой и снегом. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до −3 градусов, а ночью опускаться до −5 градусов, следует из прогноза Gismeteo.

В понедельник, 16 ноября, ожидается самая теплая погода за неделю – до +1 градуса днем и −1 ночью. Возможен снег с дождем, порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Во вторник температура опустится до нуля днем и −2 градусов ночью. В среду, 18 ноября, днем похолодает до −1 градуса, а ночью – до −5. При этом из-за облаков может выглянуть солнце. В четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, ожидается пасмурная погода с температурой от −2 до −3 градусов днем и до −5 ночью. Возможен небольшой снег.

К выходным осадки усилятся. В субботу, 21 ноября, синоптики прогнозируют около −3 градусов днем и −4 ночью. В воскресенье, 22 ноября, воздух прогреется до −1 градуса днем, ночью ожидается −4. Оба дня будут облачными, возможен снег, а порывы ветра достигнут 7 метров в секунду.


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14 ноября в 18:41, просмотров: 738, комментариев: 0
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