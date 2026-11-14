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​В красивую дату 11.11.2026 в Сургутском районе поженились 12 пар

Сразу 12 пар в Сургутском районе стали семьями в красивую дату

​В красивую дату 11.11.2026 в Сургутском районе поженились 12 пар
Фото: СИА-ПРЕСС

В зеркальную дату 11.11.2026 в Сургутском районе заключили брак 12 пар молодоженов. Больше всего свадеб в этот день состоялось в отделе ЗАГС Сургутского района – там зарегистрировали пять браков. Еще две пары поженились в Белом Яру. По одной новой семье появилось в Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и Сытомино, сообщает отдел ЗАГС Сургутского района.

Тем, кто тоже хочет выбрать запоминающуюся дату для свадьбы, стоит обратить внимание на ближайшие красивые сочетания чисел – 12.12.2026, 02.02.2027, 07.07.2027. При этом строго зеркальной датой, одинаково читающейся в обе стороны в формате ДД.ММ.ГГГГ, станет 03.02.2030.


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14 ноября в 17:55, просмотров: 684, комментариев: 0
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