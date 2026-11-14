Жителям Сургута покажут платки и шали, которым больше ста лет

В четверг, 19 ноября, в Сургутском краеведческом музее откроется выставка «Шальная коллекция: красивая история платков и шалей». Посетителям покажут старинные платки и шали из музейных собраний, говорится в соцсетях учреждения.

В экспозицию войдут изделия конца XIX – середины XX века, многие из которых использовали жители Западной Сибири. Экспонаты представят из нескольких коллекций музея – этнографии, костюма, живописи и декоративно-прикладного искусства.

Увидеть выставку можно будет по адресу: улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр.