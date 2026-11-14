Большинство сургутян предпочитают поздно ложиться и поздно просыпаться

Большинство сургутян относят себя к совам ‒ людям, которым комфортнее поздно ложиться и поздно просыпаться. Таких оказалось 56,1%. Жаворонков, предпочитающих ранние подъемы, среди участников было 43,9%. Такие результаты представила Яндекс Погода по итогам недельного опроса пользователей.

В Сургуте в опросе приняли участие 264 человека: 148 назвали себя совами, а 116 ‒ жаворонками.

При этом сургутяне оказались не единственными любителями поздних подъемов. Совы лидировали в 61 городе, тогда как жаворонки набрали больше голосов лишь в Сыктывкаре, Магадане и Яранске.