Жители Югры усомнились в честности скидок на «черную пятницу»

Большинство жителей Югры (68%) не доверяют скидкам во время «черной пятницы». Лишь 11% верят, что магазины действительно снижают первоначальные цены. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Женщины относятся к распродаже немного доверчивее мужчин: в настоящие скидки верят 13% опрошенных женщин и 9% мужчин. При этом чем старше участники опроса, тем меньше они доверяют акции. Среди жителей младше 35 лет в честное снижение цен верят 15%, в возрасте от 35 до 45 лет ‒ 10%, а среди тех, кому 45 лет и больше, ‒ только 8%.

Самыми скептичными оказались жители с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Среди них 81% считают «черную пятницу» обманом, а в реальные скидки верят лишь 5%.