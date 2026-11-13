​Россияне стали больше читать этой осенью

75% участников исследования о чтении сообщили, что книги влияют на их эмоциональное состояние осенью и даже помогают справляться с осенней хандрой, улучшая настроение. При этом 24% читают осенью детективы, 19% — фэнтези, а остальные — любовные романы и драмы. Такие данные, полученные в ходе октябрьского онлайн-опроса 800 жителей крупных городов России, сообщили в Литрес и ВТБ.

В итоге 76% респондентов назвали осень самым подходящим для чтения и прослушивания книг периодом. Почти половина — 48% — читает осенью больше, чем в другие сезоны. 38% отметили, что стали читать немного чаще, а 10% — значительно чаще. Для трети опрошенных идеальная обстановка для осеннего чтения — тишина и уединение, для 27% важный атрибут — чашка горячего чая или какао.

Среди классических произведений с осенью чаще всего ассоциируют «Собаку Баскервилей» Артура Конан Дойля — ее выбрали 17% респондентов, следом идут «Дракула» Брэма Стокера (8%) и «Записки охотника» Ивана Тургенева (6%).