Кардиохирурги Югры провели операцию на сердце беременной женщины

Врачи Сургута спасли 40-летнюю беременную женщину из Лангепаса, у которой возникли серьезные нарушения сердечного ритма. Даже в состоянии покоя ее пульс достигал 200 ударов в минуту, рассказали в Окружном кардиоцентре.

Первые приступы аритмии появились на 19-й неделе беременности. Женщина обратилась в больницу Лангепаса, откуда врачи связались со специалистами кардиоцентра. После консультации пациентку госпитализировали для наблюдения и лечения. Однако спустя месяц приступы повторились и стали тяжелее. В Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре врачам трижды пришлось восстанавливать сердечный ритм женщины с помощью дефибриллятора.

После совместного обсуждения специалисты решили провести операцию. Главный внештатный аритмолог Югры Илья Силин выполнил радиочастотную абляцию. Через небольшой прокол врач ввел катетер к сердцу и воздействовал на участок ткани, вызывавший нарушения ритма. Операция прошла без разрезов и общего наркоза.

После вмешательства приступы аритмии прекратились, и женщина вернулась домой. На 32-й неделе беременности обследование подтвердило, что сердечный ритм остается нормальным. Впоследствии югорчанка благополучно стала мамой.