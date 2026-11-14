В Югре семьи получили пособия на 354 усыновленных и взятых под опеку детей

С начала 2026 года в Югре семьи, которые усыновили детей или оформили над ними опеку, получили более 18 млн рублей господдержки. Всего выплаты назначили на 354 ребенка, сообщает региональное отделение СФР.

«С февраля единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 42 675,68 рублей. Если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено на каждого из них. Кроме того, при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и сестрами, пособие выплачивается в размере 326 076,84 рубля», ‒ напомнила управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Чтобы получить пособие, нужно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или отделение Социального фонда. Сделать это необходимо в течение шести месяцев после оформления усыновления или опеки. Заявление рассматривают до десяти рабочих дней. Если выплату одобрят, деньги перечислят в течение следующих пяти рабочих дней.