Комплексное развитие территорий, говорите? А как вам это?

Улица Рабочая, центр Сургута. Совсем рядом – школа, детский сад, Городской культурный центр (нынешний и будущий), судьбой которого занимается лично глава города Андрей Филатов, спортивный центр "Водолей", сквер «имени» Сергея Полукеева между ними, возникновение которого вместо рынка-«шанхая» несколько лет назад явилось самым ярким прорывом в сургутской средовой политике, клиническая поликлиника номер 1, которой руководит председатель думы Максим Слепов, престижный жилой комплекс микрорайона «Строитель»... Стоял здесь больше сорока лет двухэтажный страшный барак. Наконец его снесли (возможно, даже по программе расселения непригодного жилья).

И вот вместо этого барака стремительно, к изумлению не успевших опомниться ошарашенных местных жителей, строится вот это. Назвать «это» зданием, объектом, сооружением язык не поворачивается. Это – некая мерзость, нагромождение металла и сендвич-панелей. Еще одна архитектурная метастаза на измученном теле прекрасного города Сургута.

Это очередное архитектурное убожество, вляпанное на небольшом клочке земли, называется «Гаражный комплекс с автокафе и магазином сопутствующих товаров. Капитальный ремонт». Гаражный комплекс с автокафе! Не на объездной трассе, не в промзоне – в центральном жилом квартале, который сам бог велел развивать комплексно, с учетом его важного месторасположения и расположенных вокруг средовых акцентов. Внешний вид стройки не вызывает никаких сомнений в том, что ее «инвестор» и те, кто подобное разрешил, ни мгновения не думали о каких-то там комплексных развитиях территорий, средовых акцентах, урбанистических тенденциях, фасадных решениях и прочее. Такие сооружения являют собой единственное: алчность и безвкусие владельцев и равнодушие (а возможно, и стяжательство) разрешительных органов.

То есть. Чтобы бумажки между чиновниками проходили легче, чтобы без проблем получить разрешение на строительство, заказчик – ИП Одибоев Мамаджон Рузибоевич (кому-либо говорит о чем-то имя этого выдающегося «зодчего»?), назвал свою кучу металлолома «капитальным ремонтом». Капитальным ремонтом чего? Ну, а городской департамент архитектуры и градостроительства это радостно утвердил (или, все же, испытал муки профессиональной совести?).

Давайте-ка вспомним хоть один радующий глаз строительный объект, который за последние лет эдак десять утвердил департамент архитектуры и градостроительства. У вас тоже не вспоминается?

А теперь обратная задача. Сколько архитектурного мусора этот департамент разрешил построить? Да тут и считать не надо – прогуляйтесь по Сургуту, «восхититесь» (если вас, конечно, не вырвет).

Вот почему в Сургуте не могут реставрировать Дом пионеров? Почему много лет не могут спроектировать и достроить два парка? Почему не могут отстоять здание железнодорожного вокзала? Почему сносят кинотеатр «Аврору» и не могут придумать ему новую полезную для горожан жизнь? Почему все школы и детсады строятся по одному проекту 50-летней давности? Почему все фасады в городе – белые пластиковые стеклопакеты и сайдинг? Да потому что не знают как, не умеют. Творчество – давно не про сургутских архитекторов.

Зато хорошо у них получается уродовать город бесконечными гаражами с автокафе, шиномонтажками, ларьками-переростками и муравейниками без дворов.

В случает с этим «капитальным ремонтом гаража», у которого не предусмотрено даже съездов и аварийных выездов (сходите, убедитесь на месте) и который предусмотрительные чиновники ДАиГ уже почему-то «пересогласовывают» (это чтобы, пока суть да дело, Мамаджон Рузибоевич Одибоев успел его таки достроить и никто его не остановил) не нужно даже проводить расследование. Посмотрите на этот ужас. Здесь все ясно от начала до конца – кому выгодно появление подобного чудовища.

Городская власть объявила приоритетом городской строительной политики комплексное развитие территории. Пока утвержденных или хотя бы предложенных к обсуждению проектов КРТ мы не видим (декларации год), как не видим и не слышим профессионального разъяснения со стороны руководителей архстройкомплекса Сургута об этих новых принципах. Но видим разрешительную политику в отношении архитектурных ужасов уплотнительной точечной (как наш случай) или массовой застройки, чем приоритет КРТ красноречиво игнорируется. Какова же истинная мотивация чиновников, отвечающих за градостроительную политику Сургута и, в частности, за реализацию поставленной Филатовым задачи остановить хаотичную (варварскую) застройку города и осваивать новые территории и участки через КРТ, если они проталкивают подобное?

Ведь дело не в этом пресловутом гараже – гараж вполне можно вписать в городской ландшафт и даже уместить среди жилого массива, были бы мозги и желание. Кстати, насчет мозгов и желания. Вписать гараж в сформировавшуюся локацию – это же интереснейшая задача для думающего архитектора, вызов, которого не побоится любой, кому его профессия – не пустой звук.

Есть такое базовое понятие в архитектурной деятельности: архитектурное решение. Это первый вопрос к проектировщику: какое будет архитектурное решение? Решение предполагает задачу. Хотя бы простейшее уравнение. На бесконечных уродствах, заполнивших Сургут, мы наблюдаем, что даже примитивная задача на сложение двух простых чисел не удается местным «зодчим». Они не ставят перед собой архитектурной задачи. Соответственно, нет архитектурных решений.

Дело в том, что подобная «архитектура» недопустима. Особенно в Сургуте – городе особого экономического и гуманитарного статуса не только в регионе, но и всей стране, городе, небезосновательно заявляющем о своих амбициях в региональной конкуренции за качественное население. Нельзя утверждать проекты, нарисованные курицей лапой. Нельзя строить по технологии производственного цеха в промзоне. Нельзя использовать примитивные фасады из сайдинга, профлиста, металлокассет. Нельзя остеклять дешевыми витражами. Нельзя делать скатные крыши у общественных зданий. Нельзя допускать застройку участка более чем на 40 процентов. Нельзя пренебрегать озеленением. Нельзя уплотнять общественное пространство. Много чего нельзя в архитектуре, если вы – за развитие среды, а не ее удушение.

Зато можно – делать авторские проекты. Использовать монолитный железобетон. Облицовывать фасады современными энергоэффективными и красивыми системами и панорамным остеклением. Использовать современные утеплители и штукатурки. Каждый – даже маленький проект – рассматривать как комплексную задачу развития участка, думать не только и не столько о строении, сколько о том, как оно впишется в среду вокруг и улучшит ее. Современная стройка – это увлекательный конструктор, из которого настоящий архитектор (а не решала с купленным дипломом из отмывочной ООО-шки) вам соберет маленький или большой шедевр, восхищающий прохожих, пользователей и посетителей. Шедевр, повышающий капитализацию города.

Посмотрите, например, как власти немецкого Ганновера решили проблему многоярусной парковки в одном из центральных жилых районов города.

Ну не шедевр ли? Такая архитектура – это добросовестный совместный труд частного инвестора и городских властей, результатом этого труда достигается задача обеспечить финансовый и имиджевый интерес инвестора и рост привлекательности города.

А в связи с этим конкретно «гаражом» несколько вопросов – считайте официальным журналистским запросом:

1. Кто является исполнителем разрешения ДАиГ номер 29 от 03.02.2022 по данному объекту?

2. Кто является исполнителем распоряжения главы города по выделению земельного участка, если таковое имеется?

3. Кто является подписантом всех согласований и прочих документов по данному объекту со стороны земельного комитета и ДАиГ?

4. Каким ООО готовились документы для согласования?

Это вопросы, так сказать, технического характера: из нескольких имен, фигурирующих в документообороте, наверняка обнаружатся две-три известных в профессиональных кругах «решал» по подобным стройкам. Из так называемого «паспорта объекта», утвержденного ДАиГ, не следует основных параметров стройки (этажность, площадь, объем и т.д.), но, судя по стройплощадке, работа «консалтеров» по согласованию аналогичного объема на начинается от 5 миллионов.

Отрезюмируем.

Жители Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Ижевска, Краснодара и десятков других российских городов восхищаются своими новыми школами, университетами, парками, мостами, набережными, площадями, театрами, стадионами, планетариями, вокзалами, аэропортами, выставочными центрами и прочими общественными и частными сооружениями. В их городах находятся силы все это спроектировать, профинансировать, быстро построить и предъявить в пользование своим гражданам. Власти этих городов выставляют на федеральный и международные конкурсы самые лакомые участки земли и промзоны, муниципальные объекты и охотятся на лучших архитекторов и застройщиков, обеспечивают им выгодные условия – лишь бы строили самое красивое, самое лучшее, самое выдающееся. (Такое отношение к своему городу называется патриотизм).

В Сургуте же десятилетиями – ни одного конкурса, ни одного имени (кроме Эгерата и его «Вершины»). Вместо протекции тем, кто готов город развивать правильной архитектурой, наоборот – сплошные палки в колеса. Тот же проект «Вершина» Эрика ван Эгераата не получил дальнейшего развития в виде соседнего бизнес-центра только потому, что под его инвестором Алексеем Сафиоллиным зашаталось кресло и он не сумел предотвратить застройку прилегающей территории так себе на внешний вид жилищным комплексом, который совершенно не гармонирует с архитектурой «Вершины».

А сколько издевались над недавно умершим предпринимателем Виталием Чернаковым, который годами безуспешно умолял чиновников разрешить облагородить территорию вокруг его красивого торгового центра на улице Республики? А анекдот со зданием нашей редакции, построенного без единого отступления от согласованного всеми инстанциями проекта (сделанного европейским архитектурным бюро, кстати), когда после уточнения красных линий чиновники четыре года пили нашу кровь и заставляли снести эвакуационное крыльцо, выходящее за границы ими же нарисованных линий аж на 30 сантиметров! Четыре года два департамента решали эту проблему века… Примеров подобного отношения к добросовестным инвесторам, увы, достаточно, чтобы сделать единственный напрашивающийся вывод: они, такие инвесторы, не самый любимый контингент у центра принятия архитектурных решений в городе.

Но созерцая чудовище на улице Рабочей и его многочисленных «собратьев» по архитектурной кунсткамере, нетрудно догадаться об истинных симпатиях градостроительных властей, по крайней мере, какой-то их части.

Ситуация горестная. Если Сургут правда хочет не слыть, а по-настоящему быть нормальным современным городом, эту ситуацию нужно немедленно прекратить.