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​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой»

Вопросы к новой набережной Саймы в одноименном парке в Сургуте

​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой»
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Как сообщает телеграм-канал «Россия сейчас», в Омской области возбуждено уголовное дело о хищении при благоустройстве парка, который строился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Местные жители обратили внимание, что результат не соответствует обещаниям.

Совсем недавно в стенах сургутского департамента городского хозяйства прошла встреча чиновников, курирующих строительство набережной в парке «За Саймой», и общественности. В рамках разговора выяснился поразительный факт: оказывается, набережная, которая возводится в течение двух лет, вовсе не набережная.

Тут надо сперва рассказать про матчасть. Дело в том, что к объектам разных типов в строительстве применяются разные нормы и правила (СНиПы), чтобы обеспечить их безопасность, долговечность, эстетичность и многое другое. Общественник и эколог Федор Таран изучил документацию по набережной парка «За Саймой», и пришел к выводу, что производимые там работы не соответствуют правилам строительства подобных объектов (подробности можете почитать здесь).

И на это представители администрации отметили, что это «набережная в кавычках». То есть не гидротехническое сооружение, которое имеет свое название и комплекс требований в российских СНиПах, а некий элемент благоустройства, который условно и для простоты понимания назвали «набережной».

На просьбы уточнить, что же это все-таки за объект, или, хотя бы, к какому классу или типу объектов благоустройства он относится, ответа не было. Да и с кавычками не все ясно – в проектной документации набережная указана без оных.

Вот и получается, что, если объект не имеет какой-то четко определенной классификации, то и требования к нему отсутствуют. Удобно.

Думаю, с набережной (в кавычках или нет) будут разбираться специалисты и надзорные органы. Я же хочу обратиться к более понятной теме – как людей вводят в заблуждение.

Еще раз – строительство этого объекта ведется в рамках национального проекта, в котором, в свою очередь, есть базовое условие – федеральное софинансирование выделяется только после голосования за него горожан. А это означает, что внешний вид и функционал объекта на финише должен полностью соответствовать его дизайн-проекту, за который люди отдавали свои голоса. Именно на несоответствии обещанного и реализованного погорели строители из Омска. Взглянем на то, что нам обещали, и что мы получили:

1. Обещали сложную по конфигурации набережную, отделанную декартовой доской, положенную сложными узорами. Получили скучный настил из обычных досок, да еще и различающихся по цветам.

2. Обещали сохранить «контакт с водой», что соответствует тренду в современном дизайне общественных пространств. Именно поэтому горожанам представили набережную, «уходящую» в реку. По факту мы видим, что настил возвышается над землей и водой на метр-полтора.

3. Обещали, что у посетителей парка будет возможность покатятся на лодках, отправляющихся прямо с набережной, при помощи прикрепленных понтонов. Теперь возникает вопрос – куда вы эти понтоны будете крепить?

В августе планируется завершение строительство набережной (в кавычках или без) и приемки объекта. Моя позиция как члена общественной комиссии по реализации проекта однозначна: я считаю, что жители Сургута голосовали за принципиально другой объект, как в визуальной, так и в функциональной части. Соответственно, то, что нам построили, принимать нельзя. А нужно, как в случае с другой набережной, которая со стороны СурГУ, добиваться исполнения тех обязательств, которые взял на себя город и поручил подрядчику.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 150, комментариев: 0
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