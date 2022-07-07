16+
Логотип Сиапресс
USD  62,9110   EUR  64,3260  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургут действительно хорошеет местами. Как правило, летом, когда за нас все делает природа

Пора Сургуту замахнуться на действительно масштабное благоустройство

​Сургут действительно хорошеет местами. Как правило, летом, когда за нас все делает природа
Фото Ю.Нуреева

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов отреагировал на блог Юрия Нуреева о том, что «Сургут хорошеет». Приводим его комментарий полностью.

То, что «Сургут хорошеет» я слышу уже лет 30-40 это точно. Особенно в летние периоды два-три месяца, когда все расцветает и сама природа без руководящих указаний сверху создает естественное благоустройство комфорт в городе. Это были времена, когда еще совсем тонкие стволы берез и тополей покрывались зеленью в микрорайонах нефтяников, энергетиков, строителей и геологов. И тогда тоже можно было бы сказать, что «Сургут хорошеет. Местами».

И спустя полвека местечковость хорошеющего Сургута по-прежнему сохранилась. Понятно, что сейчас искусство городского дизайна стало наукой. Есть целые институты дизайна, выпускающие специалистов с высшим образованием. И ту теплотрассу дизайнеры придумали обрешетить и повесить на них гирлянды, как на новогоднюю елку. А если не точки зрения дизайна, то эти трубы должны быть давно в земле, над которыми должен зеленеть газон.

Вот почему эти трубы были проложены по поверхности в свое время? Тогда они просто проходили среди промзон. Проходили по окраине города к пиковой котельной на Мира. Это была так называемая хоззона города. И санитарная зона ГРЭС не позволяла там строить жилье. Сегодня санитарная зона ГРЭС приблизилась к периметру ограждения станций. И трубы оказались внутри городских кварталов. Логично эти трубы убирать в землю шаг за шагом. Но нынешним собственникам этих магистральных труб теплоснабжения это невыгодно, и так сойдет. И они призвали дизайнеров, которые придумали «псевдоблагоустройство» теплотрассы и преподнесли городу как великое достижение в программе благоустройства города.

Почему тогда опоры ЛЭП в черте города не украшать такими решетками с иллюминацией. Ведь этого не делают, а прокладывают высоковольтный кабель в земле, а опоры ЛЭП в черте города демонтируют. А на месте трассы ЛЭП возникают парки и скверы. Вот это действительное, а не рогульское благоустройство города.

Конечно, благоустройство местами идет и Сургут местами (по-прежнему уже полвека) хорошеет. Но не пора ли властям города и региона замахнуться на более масштабные проекты благоустройства города? Пора бы уже отказаться от периферийного понимания благоустройства города, типа фасадик подшаманить, трубу обрешетить, пешеходные террасы в парке сделать, еще что-то «дешевенькое со вкусом» сварганить и преподнести горожанам как креативное благоустройство города. О настоящем благоустройстве города, которое и летом, и зимой, или оно есть или его нет, говорилось здесь не раз, но все остается все так, как оно есть сейчас. «Сургут хорошеет. Местами».


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 12:37, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На старт возведения второго моста через Обь приехал полпред УрФО 819
  2. Мэр Сургута оценил важность строительства второго моста через Обь 781
  3. Сургутянка потребовала 75 тысяч рублей за травму ребенка в ТРЦ 774
  4. В Сургуте приступили к строительству второго моста через Обь 735
  5. ​Наталья Комарова провела открытую работу над ошибками в прямом эфире 654
  6. ​В Ханты-Мансийске благоустроят пять природных источников 645
  7. На Зоофестивале в Сургуте одна собака нашла себе новый дом 629
  8. Глава Сургутского района поделился впечатлениями о начале строительства второго моста через Обь 628
  9. ​Александр Моор: «Проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет» 423
  10. ​В Тюменской области объявлен спецконкурс грантов губернатора для СО НКО 404
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3936
  2. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 2050
  3. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1945
  4. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1847
  5. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1714
  6. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1667
  7. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1588
  8. ​За структурной реформой по объединению культуры и молодежной политики должна последовать реформа содержательная 1570
  9. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 1540
  10. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1540
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6425
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6110
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3936
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3731
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3590
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3035
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2865
  8. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2841
  9. ​Цены упали! 2840
  10. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2743

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика