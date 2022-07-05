Как меняется Сургут – в лучшую или худшую сторону?

Не был в Сургуте почти год — приехав, первым делом отправился на прогулку с вопросом: «Что изменилось?»

На вопрос «Сургут хорошеет?» у местных и приезжих наверняка будут два разных ответа. Горожане в первую очередь обращают внимание на проблемы, недоделки, промахи etc. Гости отмечают ухоженные улицы, зелень, парки и общее ощущение уюта. Теперь, примерив обе роли, скажу: определенно, так — Сургут хорошеет. Местами.

Главное место для прогулок, естественно, парк «За Саймой». Здесь удивили так удивили.

Дощатая набережная уже на стадии строительства производит фурор. Это после многих лет разговоров о благоустройстве парка, неизменно оборачивавшихся скромным украшательством…

Выросший мини-город на горизонте не радует. «Горизонт как-то успокаивает», — пишут мудрецы «ВКонтакте» — хотите смейтесь, но наблюдать, как многоэтажки окружают тебя, постепенно сжимая кольцо, — так себе удовольствие.

Часть парка — моя самая любимая (тут я не оригинален, наверное) — перекрыта. Слышал, что люди возмущались таким решением. По мне, так на стройке делать нечего. Пусть даже и в парке.

Площадка «Ботаника» сияет не только мокрыми от дождя скамеечками, но и заплатками на покрытии. Опять же: похвально, что они появились на месте проплешин оперативно, не дав им разрастись до… всей площади площадки (простите за тавтологию).

Еще один акт заботы о детях не порадовал. Конечно, пустырь хуже, но пока развлекательная площадка, которую возводят у Храма Георгия Победоносца, выглядит не очень презентабельно. Хотя тут рано ставить оценки.

«Любимая» коробка из-под обуви принарядилась: впервые на «Союз» стало можно… смотреть, просто смотреть. Правда, тут реплика «Хорошеет местами» верна как никогда: почему облицовка на здании традиционно выполняется фрагментарно, совершенно непонятно. Это решение еще имело какой-то смысл, когда «Союз» пестрел вывесками магазинов, но сейчас многие из них сняты — и все выглядит как вечная недоделка. Но если выбрать правильный ракурс, березки ее скроют.

На Пролетарском кипит работа: одевают трубы. Некоторые давно уехавшие сургутяне отмечают: местная теплоцентраль сама по себе — арт-объект, один из символов Сургута наряду с трубами ГРЭС и оранжевым пилоном Югорского моста. Возможно, в них говорит ностальгия: много лет жил рядом с ними, и никакого трепета не испытываю. Впрочем, компромиссный вариант оформления труб (закопать дорого, оставить так — уже неприлично), по мне, выглядит довольно буднично; с другой стороны, вряд ли стоит делать из промышленного объекта произведение искусства: закрыли — и уже хорошо.

...

Район, по которому я прогулялся, небольшой, но он показывает главное: в Сургуте нет ощущения заброшенности. Да, под этими красивыми фасадами, дощатыми настилами, яркими лампочками клубятся большие и малые проблемы — мы о них пишем, их обсуждают; при этом видно, что часть из них — возможно, очень небольшую — город постепенно решает. И да, хорошеет. Пусть и местами.