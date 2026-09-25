Таиланд обсуждает туристический сбор 450 батов для иностранцев с 2027 года

Власти Таиланда обсуждают туристический сбор в размере 450 батов, или около 13 долларов, с каждого иностранного путешественника. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Nation. Ранее рассматривалась сумма в 300 батов. Окончательное решение пока не принято.

Размер платежа пересмотрели с учетом инфляции, стоимости страхования и других расходов. По расчетам властей, экономически обоснованная ставка превышает 490 батов, но ее предложили ограничить 450 батами. Часть поступлений планируют направлять на страховку туристов, в том числе для оплаты экстренной медицинской помощи.

Общественное обсуждение проекта продлится до 28 сентября. Если власти одобрят сбор, его намерены ввести в первом квартале 2027 года: сначала для прибывающих самолетами, позднее — для въезжающих по суше и морю. Один платеж позволит несколько раз посетить страну в течение 30 дней с сохранением страхового покрытия.

Таиланд уже неоднократно переносил введение туристического сбора в 300 батов. В июле 2025 года его запуск отложили до 2026-го. Одной из причин прежних задержек были сложности с организацией оплаты при разных способах въезда.

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