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В Сургуте стоматологу готовы платить до 380 тысяч рублей в месяц: самые дорогие вакансии сентября

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Сургуте

В Сургуте стоматологу готовы платить до 380 тысяч рублей в месяц: самые дорогие вакансии сентября
Фото: СИА-ПРЕСС. Сгенерировано ИИ

Самой высокооплачиваемой вакансией сентября в Сургуте стала позиция врача стоматолога-терапевта. По информации SuperJob, специалисту готовы платить от 280 до 380 тысяч рублей в месяц.

На втором месте – водитель бензовоза с зарплатой от 210 до 310 тысяч рублей. Для сотрудника также предусмотрено жилье.

Третью строчку заняла вакансия сервисного инженера по ремонту спецтехники. Зарплата начинается от 150 тысяч рублей, также предусмотрены премии.

В рейтинг самых высокооплачиваемых предложений вошла и вакансия заместителя управляющего салоном мужской одежды. Ему предлагают от 160 тысяч рублей и полис ДМС.

Замыкает пятерку врач-терапевт участковый с зарплатой от 120 тысяч рублей. Для кандидатов из других регионов работодатель готов помочь с переездом.


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26 сентября в 16:32, просмотров: 766, комментариев: 0
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