Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Сургуте

Самой высокооплачиваемой вакансией сентября в Сургуте стала позиция врача стоматолога-терапевта. По информации SuperJob, специалисту готовы платить от 280 до 380 тысяч рублей в месяц.

На втором месте – водитель бензовоза с зарплатой от 210 до 310 тысяч рублей. Для сотрудника также предусмотрено жилье.

Третью строчку заняла вакансия сервисного инженера по ремонту спецтехники. Зарплата начинается от 150 тысяч рублей, также предусмотрены премии.

В рейтинг самых высокооплачиваемых предложений вошла и вакансия заместителя управляющего салоном мужской одежды. Ему предлагают от 160 тысяч рублей и полис ДМС.

Замыкает пятерку врач-терапевт участковый с зарплатой от 120 тысяч рублей. Для кандидатов из других регионов работодатель готов помочь с переездом.