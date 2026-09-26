Ко Дню воспитателя Тюменьстат подсчитал всех дошкольных работников

Накануне Дня воспитателя и всех дошкольных работников, который отмечают 27 сентября, Тюменьстат представил статистику о системе дошкольного образования в Югре. По информации ведомства на конец 2025 года, в округе работает почти 11 тысяч педагогических работников.

Большая часть из них – воспитатели: на них приходится 73,3% педагогических работников. Еще 6,9% составляют учителя-логопеды, 4% – педагоги-психологи, 3,9% – музыкальные руководители, 3,5% – инструкторы по физической культуре. На старших воспитателей приходится 2,3%, еще 6,1% – на других педагогических работников.

Самая многочисленная возрастная группа педагогов – от 30 до 39 лет. Таких специалистов в округе 2 624 человека. Еще 2 010 педагогов – в возрасте от 40 до 44 лет, а 1 895 – от 45 до 49 лет.

Есть в профессии и совсем молодые специалисты: 614 педагогов младше 25 лет и еще 723 человека в возрасте от 25 до 29 лет. При этом 556 работников детских садов уже старше 60 лет.

Тюменьстат также посмотрел, как менялась площадь зданий дошкольных учреждений. С 2021 по 2025 год она выросла примерно на 31,4 тысячи квадратных метров – с 1,3168 млн до 1,3482 млн «квадратов».