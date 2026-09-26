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​Мошенники похитили у жителей Югры 901 млн рублей с начала года

Число зарегистрированных IT-преступлений в округе снизилось на 27%

​Мошенники похитили у жителей Югры 901 млн рублей с начала года
Фото: СИА-ПРЕСС. Сгенерировано ИИ

С начала года мошенники похитили у жителей Югры 901 млн рублей. Такие данные озвучили на заседании Общественного совета при УМВД России по ХМАО.

При этом в полиции отмечают снижение количества преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. По данным уголовного розыска, их число за отчетный период уменьшилось на 27,1%.

Несмотря на это, IT-преступления по-прежнему занимают значительную долю в общей структуре преступности Югры – 42,2%.

В полиции также рассказали о типичном потерпевшем от дистанционных мошенников. Чаще всего это платежеспособный человек от 18 до 50 лет. При этом среди пострадавших есть и неработающие граждане.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 155, комментариев: 0
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