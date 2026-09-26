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​Бензина больше не стало? Что думают читатели СИА-ПРЕСС о ситуации на АЗС Югры

Почти каждый второй участник опроса СИА-ПРЕСС заявил об ухудшении ситуации с топливом

​Бензина больше не стало? Что думают читатели СИА-ПРЕСС о ситуации на АЗС Югры
Фото: СИА-ПРЕСС. Сгенерировано ИИ

После обещания властей Югры увеличить поставки топлива на АЗС региона редакция спросила читателей СИА-ПРЕСС, заметили ли они изменения.

Всего в опросе приняли участие 126 человек. Почти половина – 46% – ответили, что ситуация стала хуже. Еще 28,6% не заметили никаких изменений.

Только 5,6% участников почувствовали улучшение ситуации с топливом. Еще 19,8% признались, что не следят за происходящим.

Напомним, власти Югры договорились с нефтяными компаниями увеличить суточные поставки бензина и дизельного топлива на АЗС. Решение приняли после появления очередей на заправках и роста спроса. В правительстве региона связывали это в том числе с возвращением жителей из отпусков и началом учебного года. При необходимости власти обещали принять дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива.

Отметим, что опрос СИА-ПРЕСС не является социологическим исследованием и отражает мнение только его участников.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 156, комментариев: 0
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