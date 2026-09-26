В Сургуте потеплеет до +17, но конец сентября не обойдется без дождя

Конец сентября в Сургуте пройдет с небольшим потеплением. Согласно прогнозу Gismeteo, 26 и 27 сентября днем ожидается +14 и +13 градусов соответственно, а затем температура поднимется до +17.

В субботу, 26 сентября, будет переменная облачность, днем до +14 градусов, ночью около +6. Ветер северо-западный, до 5 м/с, порывы – до 9 м/с. Осадков не ожидается.

В воскресенье станет немного прохладнее – до +13 градусов днем и +5 ночью. Ветер ослабеет до 3 м/с, дождя также не будет.

Самым теплым днем в ближайшем прогнозе станет понедельник, 28 сентября. Воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура составит около +11. При этом усилится юго-западный ветер – до 6 м/с, с порывами до 10 м/с.

Во вторник, 29 сентября, будет до +16 градусов, однако в прогнозе появляются осадки – ожидается дождь. Ветер северо-западный, до 5 м/с.

В последний день сентября, 30 сентября, температура днем составит около +15 градусов, ночью –+6. Осадков на этот день не прогнозируют. Ветер будет слабее – около 4 м/с.