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Югорский фильм о детях и культуре Севера получил международную награду

«Вуся Вулаты» из Югры получил награду на международном кинофестивале

Югорский фильм о детях и культуре Севера получил международную награду
Фото: Югра. Официально

Югорский фильм о детях, приключениях и культуре коренных народов Севера «Вуся Вулаты» получил награду на Международном молодежном кинофестивале «Свет миру». Картина заняла второе место в номинации «Игровой короткометражный фильм». Об этом рассказали в «Югра. Официально».

Фильм снял режиссер Тимур Давыдов вместе с сургутской медиастудией «Проявляйся». Кроме того, специальным дипломом на фестивале отметили операторскую работу Павла Салкина.

Название картины переводится с хантыйского как «здравствуйте». Съемки проходили в тайге. Команде пришлось самостоятельно создавать реквизит, а работать мешали жара и комары.

Фестиваль «Свет миру» прошел в Ярославской области. В этом году организаторы получили почти 4 тысячи заявок из 120 стран, однако в конкурсную программу отобрали только 80 фильмов.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 184, комментариев: 0
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