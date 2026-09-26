С начала года потребительские цены в Югре выросли на 4,3%

В Югре с начала 2026 года потребительские цены и тарифы выросли в среднем на 4,3%. Такие данные приводит Тюменьстат по итогам августа. Для сравнения, в среднем по России рост составил 4,7%.

Сильнее всего среди продуктов питания подорожал сахар-песок – на 24,7% по сравнению с декабрем 2025 года. Крупы и бобовые прибавили 9,5%, подсолнечное масло – 7,1%, рыба и морепродукты – 7%.

Также выросли цены на кондитерские изделия – на 3,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,9%, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы – на 2,8%, мясо и птицу – на 2,3%.

При этом часть продуктов, наоборот, подешевела. Сыр стал дешевле на 6,7%, сливочное масло – на 5,1%, молоко и молочная продукция – на 3,7%, яйца – на 2,3%. Цены на плодоовощную продукцию выросли менее чем на 1%.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали медикаменты – на 7,6% и табачные изделия – на 5,4%. Мебель прибавила 2,1%, строительные материалы – 1,7%, одежда и белье – 1,4%.

А вот наиболее заметное изменение Тюменьстат зафиксировал в сфере услуг. Стоимость услуг зарубежного туризма выросла на 37,7%. Также подорожали ветеринарные услуги – на 19,6%, услуги правового характера – на 18,4%, пассажирский транспорт – на 10,6%.

В целом услуги населению в Югре с декабря прошлого года подорожали на 6,5%. Для сравнения, по России рост составил 7,3%.

Тарифы на жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, за этот период выросли менее чем на 1%. При этом услуги банков и страхования немного подешевели.

Напоминаем, правительство России планирует два повышения коммунальных тарифов: на 9,9 процента с 1 октября 2026 года и на 11 процентов с 1 июля 2027-го. Об этом сообщил инвестбанкир Евгений Коган со ссылкой на документы правительства. При последовательном применении этих ставок совокупный рост за год составит около 22 процентов.