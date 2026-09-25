Тюменский драматический театр покажет «Онегин. Дуэль» в Китае

Тюменский драматический театр планирует показать спектакль «Онегин. Дуэль» в Китае. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, гастроли станут одним из первых событий сотрудничества театра с Международным театральным фестивалем Чэнду-Чунцин. Дату выступления пока не назвали.

Рамочное соглашение стороны подписали 24 сентября в Главном штабе Эрмитажа во время XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Подписи под документом поставили заместитель директора Тюменского драмтеатра по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова и член исполнительного комитета китайского фестиваля Шэнь И.

Соглашение предусматривает организацию гастролей, взаимную поддержку театральных проектов и приглашение коллективов на международные фестивали и другие культурные мероприятия. Стороны рассчитывают на долгосрочное сотрудничество российских и китайских театральных организаций.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров выразил надежду, что совместные мероприятия укрепят партнерство. Тихонова назвала предстоящие гастроли возможностью познакомить китайскую публику с русской классикой и современным российским театром.

Аналогичные соглашения заключили с Международным театральным фестивалем «Балтийский Дом» и Международным Волковским фестивалем.