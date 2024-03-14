Мы попросили ChatGPTсоздать обобщенные образы городов Югры. Вот, что получилось

Редакция СИА-ПРЕСС решила провести творческий эксперимент – попросить самую известную в мире нейросеть ChatGPT нарисовать обобщенные образы отдельных городов Югры. Искусственный интеллект, опираясь на собранные в сети данные и собственное чувство прекрасного выдал следующие картинки (надо сказать, местами довольно однотипные).
Сургут
С первого раза ChatGPT преставил Сургут со специфическим представлением о том, как там вырабатывается энергия, а также несколько утрировал жилищную сферу крупнейшего города Югры. Зато есть мост.
Со второго раза нейросеть решила добавить национального колорита и более релевантной промышленной составляющей, сохранив мост и высотную застройку.
Ханты-Мансийск
Столица округа в глазах нейросети на первый взгляд оказалась центром православия с некоторым вкрапленим городской застройки и северной культуры.
А со второго раза ChatGPT вспомнил про богатую спортивную инфраструктуру Ханты-Мансийска. Правда, биатлонисты в представлении нейросети, по всей видимости, должны переквалифицироваться в прыгунов на лыжах с трамплина.
Нижневартовск
Столицу Самотлора нейросеть восприняла довольно однозначно. Нефтевышки, офисы, магазины, судоверфи.
Нефтеюганск
А вот Нефтеюганск оказался весьма красочным. Помимо промышленности, которая на этот раз ушла на периферию, разноэтажная застройка (узнали характерные высотки?), корабли в закрытых водоемах, и даже некоторые пасторальные сюжеты.
Белоярский
Любопытно было узнать, как нейросеть воспринимает малые города Югры. Белоярский оказался красочным и интересным. И не скажешь, что относится к Арктической зоне.
Бонус. Тюмень
Ради интереса мы также попросили ChatGPT нарисовать обобщенный вид Тюмени. Получился конгломерат старинных зданий, набережной Туры с мостами, и, кажется, единственный город во всей подборке, где по улицам ходят люди.