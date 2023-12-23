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Как правильно одеваться зимой, чтобы не заболеть?

Врач дает советы о том, как правильно одеться, чтобы не подхватить простуду

С самого детства нас учат одеваться по погоде – как в холодное время, так и в теплое. Не должно быть слишком жарко или слишком холодно, чтобы не заболеть. Но как одеваться зимой, когда предстоит поездка на общественном транспорте? Чем грозит переохлаждение? И можно ли закаляться, намеренно одеваясь не по погоде? – на эти и другие вопросы ответила главный врач ИНВИТРО Светлана Ворожбит.

Чем грозит организму переохлаждение?

Нормальная температура тела у здорового человека при измерении в подмышечной впадине чаще определяется как 36.6, но возможны и отклонения – от 36.5 до 37.5 °C. Если температура опускается ниже 35, это свидетельствует о серьезном переохлаждении, что может повлечь за собой различные заболевания. Прежде всего простудные, например, ринит, острые респираторные инфекции, ангину, цистит, отит, а также, в более серьезных случаях, пневмонию, нарушения функций головного мозга, инфаркт, инсульт и др.

Как одеваться по погоде?

Если на улице мороз, а предстоит поездка на общественном транспорте, стоит уделить особое внимание одежде. Если одежда подобрана неправильно, есть риск вспотеть и простудиться после резкого перепада температуры воздуха.

Прежде всего, необходимо учитывать свой маршрут и вид деятельности. Если речь идет о пути на работу, где предстоит пройти какое-то расстояние пешком, затем сесть в общественный транспорт и снова – идти пешком– выбирайте многослойную одежду. Это даст возможность организму сохранить тепло, а также отвести влагу. При выборе материалов на первый слой – ближайший к телу, стоит отдать предпочтение натуральным тканям, например, хлопку. Это позволит телу дышать. Вторым слоем может быть шерстяной свитер или же флисовая кофта. Такие материалы будут сохранять тепло. Третьим слоем рекомендуется выбирать непромокаемые куртки, например, пуховик из специальной водоотталкивающей ткани. Обувь тоже нужно выбирать непромокаемую, и не забывайте про перчатки, шарф и шапку – голову необходимо держать в тепле.

Заходя в общественный транспорт, снимите капюшон, варежки или перчатки и расстегните куртку. Так будет комфортней находиться в отапливаемом общественном транспорте. А перед выходом на улицу нужно снова утеплиться. Важно сделать это еще до выхода на мороз, так тело и одежда не успеют остыть и будут сохранять тепло.

Можно ли считать одежду «не по погоде» вариантом закаливания?

Закаливание – комплекс мероприятий, который направлен на повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды, например, к холоду. Это нужно делать систематически и последовательно, без стрессовых ситуаций для организма.

Закаливаться можно на открытом воздухе, но в зимнюю пору нужно это делать осторожно, тщательно соблюдая определенные условия закалки, включая правильную одежду, чтобы избежать риска простуды. Начинающим закаливание лучше проконсультироваться с лечащим врачом, который даст рекомендации с учетом состояния вашего здоровья.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 29, комментариев: 0
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