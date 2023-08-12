Рассматриваем случаи, когда можно вернуть деньги за билет на поезд

Поездки на поезде остаются самым популярным способом путешествий для россиян. Но что делать, если все пошло не по плану? В этом обзоре мы расскажем, как вернуть билет на поезд, даже если он уже отправился.

Какие бывают билеты

Как правило, билеты на поезд — возвратные. Их можно сдать, если вы просто передумали ехать как до отправления поезда, так и после и вернуть часть денег.

С 2019 года у пассажиров появилась возможность покупать невозвратные билеты на поезд. Они в среднем на 10–25% дешевле. Но сдать невозвратные билеты можно только в исключительных случаях: болезни пассажира или его сопровождающего, смерти близкого родственника. Даже в этом случае сумма вернется не полностью и будут удержаны сборы. Обратиться за вынужденным возвратом можно не позднее пяти дней после отправления поезда.

Сколько денег возвращается

Возвратный билет

Стоимость железнодорожного билета складывается из нескольких пунктов, поэтому сразу рассчитать точную сумму возврата непросто. В билет заложена стоимость перевозки — плата за пользование инфраструктурой железной дороги — и стоимость плацкарты — плата за использование места в вагоне. Их соотношение разное, например, в фирменном поезде плацкарта дороже.

Всегда при возврате удерживаются сервисные сборы: сбор РЖД — 2 рубля 60 копеек, сборы сайта-агрегатора и сбор за оформление возврата.

Остальная сумма к возврату будет зависеть от времени, которое осталось до отправления поезда, стоимости перевозки и плацкарты. Если восемь часов и больше — вернется вся сумма, кроме сервисных сборов.

Если до отправления осталось от восьми до двух часов, удерживаются сервисные сборы и половина стоимости плацкарты, то есть пассажир получит примерно 60–70% от общей стоимости билета.

Если до отправления осталось меньше двух часов или поезд уже отправился, но после отправления прошло менее 12 часов, удерживаются сервисные сборы и стоимость плацкарты. Пассажир получит примерно 30–40% от общей стоимости билета.

Если после отправления поезда прошло более 12 часов, то в этом случае сдать даже возвратный билет можно только по уважительной причине. Например, вы заболели.



Невозвратный билет

Деньги за невозвратный билет вернуть нельзя, если нет уважительной причины. Если такая причина есть, вернется стоимость проезда без стоимости плацкарты, а также стоимость постельного белья и сервисных услуг РЖД, например, питания или провоза животного, если вы их оплачивали. Будут удержаны сборы: сбор РЖД — 2 рубля 60 копеек и сбор сайта-агрегатора, когда вы купили билет не напрямую.

Однако даже если вы просто передумали ехать, можно вернуть часть суммы за дополнительные услуги: провоз животных, дополнительный багаж и питание, а также стоимость постельного белья. Если вы не оплачивали дополнительные услуги, сможете получить назад только стоимость постельного белья. Цена комплекта постельного белья зависит от типа вагона и поезда — от 188,2 рублей до 888 рублей.

Как получить деньги за возвратный билет до отправления поезда

Обращайтесь в кассу на вокзале (если есть отдельная касса возврата, то туда), на сайт перевозчика, если покупали билеты напрямую у него, или на сайт-агрегатор. Клиенты Туту могут оформить возврат в личном кабинете.

Вокзал и касса могут быть любыми, главное, чтобы они были подключены к системе возврата. Список таких касс есть на сайте РЖД. В кассе потребуется паспорт, билет, купленный в кассе, или посадочный купон. Если у вас есть СМС или письмо с номером заказа, то купон можно не печатать, просто назовите номер.

Как получить деньги за возвратный билет после отправления поезда

Если вы опоздали на поезд, то вернуть деньги на сайте не получится. Нужно будет обратиться в кассу на станции, с которой вы должны были уезжать. Если с момента отправления прошло от 20 минут до трех часов, то деньги просто вернутся на карту. Если меньше 20 минут (поезд только отправился) или больше трех часов, придется оформить претензию на возврат и ждать деньги до 60 дней.

Как получить деньги за невозвратный билет до и после отправления поезда

Если причина возврата уважительная, нужно обратиться в кассу РЖД, оформить претензию на возврат и предоставить документы: например, справку от врача с печатью лечебного учреждения или больничный лист с печатью. В справке должна быть указана дата, выпадающая на дату поездки, в больничном листе — промежуток, в который попадает дата поездки. Также понадобится паспорт, на который был оформлен билет, 14-значный номер заказа, билет на бланке или купон.

Сделать вынужденный возврат можно не позднее пяти дней после отправления поезда. Билет можно вернуть вследствие болезни или несчастного случая, произошедших до отправления поезда, поэтому на справке или другом документе должна стоять дата выдачи и происшествия.

Если вы просто передумали ехать и хотите получить деньги за постельное белье и сервисные услуги, обратитесь туда, где купили билет: на сайт-агрегатор, на сайт РЖД или в кассу. Возврат можно оформить и после отправления поезда. После отправления поезда стоимость белья и услуг можно вернуть только в кассе.

Во всех случаях деньги возвращаются на ту карту, с которой вы купили билет. Купили билет наличными в кассе — возврат также получите наличными.

По информации сервиса Туту. Инструкция актуальна только для поездок по России. Не реклама.