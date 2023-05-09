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Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что посмотреть 9 мая: самые сильные фильмы о войне

Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: кадры из фильмов

Если у вас нет особых планов на сегодняшний вечер, то можете посмотреть один из военных фильмов. Кинематографисты сняли немало сильных картин на тему войны. Вот несколько из них, ставших по-настоящему культовыми.

«Двадцать дней без войны», 1976 год

«Двадцать дней без войны» - художественный фильм режиссера Алексея Германа. Сценарий написал Константин Симонов на основе одноименной повести из цикла «Из записок Лопатина». В главных ролях снялись Юрий Никулин и Людмила Гурченко. По сюжету немолодой писатель, ставший во время войны корреспондентом «Красной звезды», приезжает с фронта в отпуск. Он погружается в мирную жизнь и переживает яркую, но недолгую любовь.

Алексей Герман так рассказывал о своей работе «Литературной газете»: «„Двадцать дней без войны“ — против фальшака войны на экранах. Мы хотели, чтобы наш рассказ соответствовал тому горю, которое пережил народ и на фронте, и в тылу, когда страшно голодали, спали, закопавшись в уголь, и из последних сил делали всё для фронта. Мы сразу поняли, что нужен правдивый главный герой. Если это будет молодой журналист, то почему ты не воюешь? Поэтому появился Юрий Никулин».

«А зори здесь тихие…», 1972 год

Это советский двухсерийный фильм, снятый в 1972 году по одноименной повести Бориса Васильева режиссером Станиславом Ростоцким. В центре сюжета - группа девушек-зенитчиц, которые вынуждены вступить в бой с вражескими десантниками. Главные героини – обычные девушки, которые мечтают о любви и семье, но война все изменила: теперь они должны бороться за свою родину.

Повесть «…А зори здесь тихие» Бориса Васильева, опубликованная в 1969 году, вызвала большой резонанс в читательской среде и стала одной из самых популярных книг о Великой Отечественной войне. Станислав Ростоцкий, бывший фронтовик, взялся за ее экранизацию в 1971 году. Впоследствии он вспоминал, что фильм был снят в память о медсестре, которая во время войны вынесла его с поля боя и спасла от смерти.

«Иди и смотри», 1985 год

Военную драму режиссера Элема Климова называют важнейшим фильмом о войне, а многие кинематографисты считают ее образцом жанра. Действие фильма разворачивается в 1943 году в Белоруссии: главный герой фильма - 16-летний Флера - находит карабин и отправляется к партизанам.

Картину Климова почти сразу признали одним из самых жестких и правдивых военных фильмов. В 1987 году «Иди и смотри» стал лучшей картиной года по опросу журнала «Советский экран», только по официальным данным ее посмотрели около 30 миллионов человек.

«В бой идут одни старики», 1973 год

Эта военная драма Леонида Быкова – один из лучших советских фильмов про войну, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в годы ВОВ. Леодин Быков, мечтавший в молодости стать лётчиком, всегда хотел снять картину про пилотов истребителей. Для ее создания он консультировался с ветеранами, изучал специальную литературу. Многие персонажи драмы имели реальные прообразы.

В год премьеры фильм собрал у экранов более 44 миллионов зрителей. Кроме того, картина не единожды удостаивалась престижных наград республиканских и международных кинофестивалей.


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