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Что почитать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-6 самых ожидаемых книг 2023 года

Что почитать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Ранее мы рассказывали про самые ожидаемые сериалы 2023 года, а теперь пришло время книг. Вот шесть самых ожидаемых книжных новинок.

Колсон Уайтхед «Мальчишки из „Никеля“»

«Никель» — реально существовавшая исправительная школа для мальчиков, которая работала во Флориде более ста лет и закрылась после грандиозного скандала и масштабного расследования. Выяснилось, что в учебном заведении процветало физическое и сексуальное насилие и даже случались убийства учеников, которых закапывали на заднем дворе. Главный герой «Мальчишек» попал в школу в 1960-х по ложному обвинению. Спустя 50 лет, когда ужасы учебного заведения всплыли наружу, он решил рассказать о пережитом во всеуслышание. За книгу «Мальчишки из „Никеля“» Колсон Уайтхед получил Пулитцера и стал четвертым писателем в истории, дважды получившим эту премию.

Бернхард Шлинк «Внучка»

«Внучка» - новая работа Бернхарда Шлинка, автора нашумевшего романа «Чтец», опубликованного в год 50-летия со дня окончания Второй мировой войны и ставшего одной из самых успешных немецких книг последних десятилетий. В новом романе Шлинк продолжил исследовать, как война и ее последствия повлияли и до сих пор влияют на Германию. Герои произведения - супруги Каспар и Биргит. Каспар - из ФРГ, а Биргит когда-то сбежала к нему из ГДР. На склоне лет, после самоубийства жены, Каспар находит ее дневник и узнает много неизвестных вещей, например то, что у Биргит в ГДР осталась дочь.

Алексей Иванов «Бронепароходы»

«Бронепароходы» - пятнадцатый роман Алексея Иванова. В нем рассказывается о событиях Гражданской войны: о послереволюционной России, речном судоходстве и борьбе нефтяных компаний. В то время, как на воде разворачиваются масштабные сражения, на палубах этих судов решаются судьбы людей и раскрываются человеческие драмы.

Ханья Янагихара «До самого рая»

Американская писательница Ханья Янагихара - автор знаменитого романа «Маленькая жизнь». Новое произведение сильно отличается от ее предыдущих работ. Это три истории, которые произошли в одном доме в Нью-Йорке. Первая — в конце XIX века, вторая — в 90-х годах ХХ века и третья — это антиутопия про будущее, где Америка из-за эпидемий отделена от всего остального мира.

Шамиль Идиатуллин «До февраля»

Героиня романа - первокурсница Аня, которая мечтала изучать филологию, но поступила на прикладную математику. Девушка бросает университет и впадает в депрессию. Ее спасает работа: местные власти неожиданно решили возродить закрытый литературный журнал «Пламя» и поручили Ане заняться этим. Юный редактор приступает к изучению архива журнала и находит среди графоманских залежей рукопись триллера. Произведение очень плохо написано, но захватывает напряженным сюжетом и нестандартным рассказом от лица серийного убийцы. В нем описаны убийства, которые происходили пятнадцать лет назад, а виновного так и не поймали.

Ма Боюн «Зоопарк на краю света»

«Зоопарк на краю света» - новый роман китайского писателя Ма Боюна, известного умением помещать причудливые сюжеты в подлинные исторические декорации. Действие романа разворачивается на закате империи Цин. В 1908 году вдовствующая императрица ЦиСи скончалась, оставив после себя частный зоопарк. Увидев объявление о продаже зоопарка, американский миссионер Морган Коллоуй решает приобрести экзотических животных, полагая, что они привлекут внимание к его проповедям. Роман наполнен любовью к животным. Ма Боюн дает в нем слово слону Ванфу и льву Хубену, позволяя прочесть их мысли об одиночестве, страхе, любви и уважении.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 105, комментариев: 0
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