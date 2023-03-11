ТОП-5 экологичных привычек, которые помогут защитить окружающую среду

Защита окружающей среды до сих пор остается в тренде. Люди по всему миру стараются внести вклад в охрану экологии, меняя свой стиль жизни. Однако, если вы не готовы круто изменить привычки, можно начать с малого – читайте об этом в нашем обзоре.

Разделяйте мусор

Можно начать со сдачи пластика. Так, в Сургуте есть специальные контейнеры для ПЭТ-емкостей: можно сдавать пластиковые бутылки из-под воды и молока, и даже из-под бытовой химии. Но стоит помнить, что перед этим необходимо помыть емкость.

Давайте одежде новую жизнь

Разберите свой гардероб. Если обнаружились вещи, которые вы не носите, но они находятся в хорошем состоянии – отдайте их близким или пожертвуйте в благотворительные фонды. Также в наши дни популярно продавать ненужную одежду через сервисы бесплатных объявлений.

Откажитесь от пакетов

Замените привычные полиэтиленовые пакеты сумками-авоськами или шопперами. Они прослужат гораздо дольше, что сократит загрязнение окружающей среды и позволит вам немного сэкономить.

Сократите потребление воды

Сделать это достаточно просто – например, вместо ванной лучше принять душ. Или не открывать воду без нужды, когда чистите зубы или моете посуду.

Утилизируйте батарейки

Использованные батарейки очень сильно загрязняют землю. Собирайте их в отдельную коробочку, а потом относите в ближайший пункт приема старых батареек – например, такие есть в гипермаркетах «Лента».