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Кто сказал «мяу»? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сотрудники редакции СИА-ПРЕСС рассказали о своих кошках

Кто сказал «мяу»? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com, siapress.ru

1 марта особое событие для россиян – День кошки. Несмотря на то, что праздник неофициальный, он все равно пользуется популярностью у владельцев питомцев. Так, в честь начала кошачьего месяца мы решили узнать побольше у редакции СИА-ПРЕСС об их домашних любимцах.

Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» и его кошка Дуся

История смешная только в том, как она оказалась в нашем доме. Жена говорит: «Чего сидеть дома на выходных, съездим в соседний городок, там выставка кошек, посмотрим».

Я нехотя согласился.

Выставкой оказался частный дом, где разводят кошек.

«Ой, какой прекрасный котеночек!» – заголосила жена.

«И что же?» – спросил я.

«Нет, ничего. Так хочется кошечку!» – восклицает она.

В общем, через двадцать минут британская кошка была выбрана, поскольку она еще была маленькой, забирать сказали через полгода. Полгода нас не устроило, и домой мы возвращались с новым «мохнарылом» Дусей.

Пишу это, и одновременно пылесошу дом от волос этой «прелести», которая страшно линяет каждую весну-осень.

Оксана Федосеева, директор ООО «Северпечать» и ее мурлыка Мышка

Наша удивительная кошка «Мышка» любитель воды и огурцов. Утро начинается с ванны, перед сном водные процедуры. Шустрая, шкодная днем, а вечером нас встречает мурлыкающая, ласковая кошечка.

Юрий Нуреев, главный редактор siapress.ru и его любимцы Соня и Сева

У нас две кошки, и обе серые. В принципе, это единственное, что их связывает, - во всем остальном они совершенно разные. Британка Соня - одиночка, дворянин Сева - компанейский парень, хорошая нянька. Дети точно знают, с кем можно играть, а кого лучше не трогать: в ответ на вопрос «Как говорит Сева?» они отвечают: «Мяу!» А если спросить про Соню, безошибочно ответят: «Шшшшш!»

Алена Кожевова, Старший корреспондент siapress.ru и ее «троянская кошка» Кекс

Совершенно рождественская история. Зимой в подъезде оказалась беременная кошка, которую мы подкармливали. Взять не могли – у сами уже была одна практически такая же, черная.

Однажды папа пошел выбрасывать мусор и застал подъездную мурлыку. Решил, что это наша, и загнал домой. Обман раскрылся достаточно скоро, но папа пожалел «новенькую» и оставил.

В этот же день она и разродилась. С тех пор называю ее «Троянская кошка».

Юлия Кононенко, корреспондент siapress.ru и ее кошка Стеша

Был вечер, моя мама уже легла спать, в то время как я, бабушка и дед сидели в зале на большом диване, играя в настольную игру. Стеше стало настолько скучно, что в ее голове созрел идеальный план, как довести всех до панической атаки.

За диваном есть маленький проход, куда спокойно может пролезть кошка. Рука моей бабушки находилась на самом краю, дотянуться до нее не составляло труда, что Стеша и сделала, резко положив свою лапу на руку бабушки из-за дивана. По всему дому раздался испуганный крик. В итоге картина такая: я держусь за сердце, рядом хохочет дед, а в дверном проеме мама с телефоном, готовая вызывать СМП. Удался ли план Стеши? Однозначно да.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 39, комментариев: 0
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