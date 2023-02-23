Топ самых оплачиваемых вакансий Сургута в феврале

Если у вас есть желание сменить работу на новое место, где зарплата будет больше – тогда этот материал для вас. Здесь мы собрали четыре самых высокооплачиваемых вакансий Сургута в феврале.

Инвестиционный менеджер

В банк требуется человек с высшим экономическим образованием и знаниями в сферах инвестиций. Предлагают зарплату в 190 тысяч.

Обязанности:

ведение оперативного мониторинга результатов деятельности отделений по выполнению бизнес-плана;

сопровождение реализации пилотных проектов и запуск новых продуктов на вверенной территории;

участие в совместных встречах с клиентом, взаимодействие с ответственными сотрудниками ТБ, ЦА и страховыми комиссарами для урегулирования сложных вопросов;

практическая реализация системы мотивации по продажам продуктов страхования, управления активами и прочих продуктов благосостояния.

Водитель категории Е

Тут все гораздо проще – соискатель должен доставлять товары на грузовом авто. Опыт работы при этом не имеет значения, а в обязанностях указано «ценить машину как свою». Из плюсов – бесплатное медицинское обследование, возможность выбора графика работы, выплаты за экономию топлива. Зарплата более чем достойная – 150 тысяч.

Водитель бензовоза

От будущего сотрудника требуется опыт работы в сфере перевозок на грузовом транспорте. Работодатель предупреждает, что вакансия не подразумевает вахтовый метод, а график будет ненормированный. Средняя зарплата – 120 тысяч рублей.

Моторист цеха ремонта ДВС

Компания в поисках сотрудника со средним специальным образованием. Работодатель обещает предоставить полный соцпакет и служебную машину. Зарплата вместе с премиями составит 100-150 тысяч.

Требования: