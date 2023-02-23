Топ самых оплачиваемых вакансий Сургута в феврале

Если у вас есть желание сменить работу на новое место, где зарплата будет больше – тогда этот материал для вас. Здесь мы собрали четыре самых высокооплачиваемых вакансий Сургута в феврале.
Инвестиционный менеджер
В банк требуется человек с высшим экономическим образованием и знаниями в сферах инвестиций. Предлагают зарплату в 190 тысяч.
Обязанности:
- ведение оперативного мониторинга результатов деятельности отделений по выполнению бизнес-плана;
- сопровождение реализации пилотных проектов и запуск новых продуктов на вверенной территории;
- участие в совместных встречах с клиентом, взаимодействие с ответственными сотрудниками ТБ, ЦА и страховыми комиссарами для урегулирования сложных вопросов;
- практическая реализация системы мотивации по продажам продуктов страхования, управления активами и прочих продуктов благосостояния.
Водитель категории Е
Тут все гораздо проще – соискатель должен доставлять товары на грузовом авто. Опыт работы при этом не имеет значения, а в обязанностях указано «ценить машину как свою». Из плюсов – бесплатное медицинское обследование, возможность выбора графика работы, выплаты за экономию топлива. Зарплата более чем достойная – 150 тысяч.
Водитель бензовоза
От будущего сотрудника требуется опыт работы в сфере перевозок на грузовом транспорте. Работодатель предупреждает, что вакансия не подразумевает вахтовый метод, а график будет ненормированный. Средняя зарплата – 120 тысяч рублей.
Моторист цеха ремонта ДВС
Компания в поисках сотрудника со средним специальным образованием. Работодатель обещает предоставить полный соцпакет и служебную машину. Зарплата вместе с премиями составит 100-150 тысяч.
Требования:
- Опыт ремонта и обслуживания дизельных двигателей
- Умение провести полную диагностику работы дизельного двигателя.
- Опыт агрегатного ремонта (замена узлов и агрегатов)
- Опыт проведения капитального ремонта оборудования (ДВС).
- Образование: высшее, средне-техническое (профиль: машиностроение, электротехника).