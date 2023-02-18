Пять самых ужасных и самых классных подарков мужчинам к 23 февраля

Тема подарков мужчинам поднимается ежегодно в преддверии 23 февраля. Бритвы, носки и дезодоранты стали уже анекдотом, который вспоминается тем чаще, чем ближе праздник. Мы составили список самых дурацких и самых классных подарков к 23 февраля.

ТОП-5 самых ужасных подарков

Шампуни, гели, дезодоранты и пена для бритья. Все это, как правило, есть у любого мужчины, а, кроме того, может быть воспринято как намек «тебе нужно помыться».

Канцтовары. Это слишком скучно, чтобы быть подарком. Лучше поискать что-нибудь пооригинальней.

Носки, трусы. Еще один популярный подарок на 23 февраля, который не сильно нравится мужчинам. Трусы с сердечками или самолетиками могут показаться мужчинам далеко не такими забавными, как женщинам.

Необычная кружка. Женщины любят порой дарить именные кружки с фото или знаком зодиака. Но мужчинам такой подарок чаще всего не по душе - кажется глупым и бесполезным.

Сувениры, фигурки и статуэтки. «И куда это девать?», - недоумевают мужчины, получившие такой подарок. Чтобы не заставлять их терзаться такими мыслями, от статуэтки лучше отказаться.

Топ-5 самых удачных подарков

Деньги или подарочная карта. Деньги - отличный подарок на все времена, но если это кажется банальным, можно остановиться на подарочной карте в любимый магазин.

Посещение картинга. Мужчины - в душе всегда мальчишки, а потому возможность пару часов погонять на карте станет для них отличным подарком.

Хороший кофе или чай. Если уж дарить что-то съестное, пусть это будет качественный кофе или чай в красивой упаковке. Мужчина будет пить его и вспоминать вас добрым словом.

Бумажник или портмоне. Красивый и стильный бумажник - всегда хорошая идея. Сильно тратиться не придется - найти интересный и бюджетный вариант можно на распродажах.

Билет на концерт или матч. Запоминаются не вещи, а эмоции. Кроме того, можно пойти на мероприятие вдвоем и весело провести время.