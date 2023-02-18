16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7588   EUR  79,6104  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Самые ужасные и самые классные подарки на 23 февраля // Обзор СИА-ПРЕСС

Пять самых ужасных и самых классных подарков мужчинам к 23 февраля

​Самые ужасные и самые классные подарки на 23 февраля // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Тема подарков мужчинам поднимается ежегодно в преддверии 23 февраля. Бритвы, носки и дезодоранты стали уже анекдотом, который вспоминается тем чаще, чем ближе праздник. Мы составили список самых дурацких и самых классных подарков к 23 февраля.

ТОП-5 самых ужасных подарков

Шампуни, гели, дезодоранты и пена для бритья. Все это, как правило, есть у любого мужчины, а, кроме того, может быть воспринято как намек «тебе нужно помыться».

Канцтовары. Это слишком скучно, чтобы быть подарком. Лучше поискать что-нибудь пооригинальней.

Носки, трусы. Еще один популярный подарок на 23 февраля, который не сильно нравится мужчинам. Трусы с сердечками или самолетиками могут показаться мужчинам далеко не такими забавными, как женщинам.

Необычная кружка. Женщины любят порой дарить именные кружки с фото или знаком зодиака. Но мужчинам такой подарок чаще всего не по душе - кажется глупым и бесполезным.

Сувениры, фигурки и статуэтки. «И куда это девать?», - недоумевают мужчины, получившие такой подарок. Чтобы не заставлять их терзаться такими мыслями, от статуэтки лучше отказаться.

Топ-5 самых удачных подарков

Деньги или подарочная карта. Деньги - отличный подарок на все времена, но если это кажется банальным, можно остановиться на подарочной карте в любимый магазин.

Посещение картинга. Мужчины - в душе всегда мальчишки, а потому возможность пару часов погонять на карте станет для них отличным подарком.

Хороший кофе или чай. Если уж дарить что-то съестное, пусть это будет качественный кофе или чай в красивой упаковке. Мужчина будет пить его и вспоминать вас добрым словом.

Бумажник или портмоне. Красивый и стильный бумажник - всегда хорошая идея. Сильно тратиться не придется - найти интересный и бюджетный вариант можно на распродажах.

Билет на концерт или матч. Запоминаются не вещи, а эмоции. Кроме того, можно пойти на мероприятие вдвоем и весело провести время.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:22, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Жительница Нягани отстояла пенсию с помощью прокуратуры 420
  2. В Нижневартовске пьяный водитель без прав напал на полицейских 405
  3. Ассортимент бытовой химии в России сократился на 16% 374
  4. ​Для тюменских экспортеров созданы специальные условия 367
  5. ​В Тюменской области действуют 34 студенческих отряда 367
  6. ​Александр Моор отметил роль авиаторов в освоении региона 367
  7. ​Олег Дресс стал исполняющим обязанности директора «ЮграМегаСпорт» 332
  8. В Ханты-Мансийске летом пройдет фестиваль «Российская студенческая весна» 319
  9. Югорские следователи проверяют информацию о пристающих к девочкам мигрантах 312
  10. Юные вартовчане смогут заработать в летних лагерях 308
  1. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3291
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 2719
  3. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2410
  4. ​В Нижневартовске покойника переодевали прямо на улице 1734
  5. ​Молния ударила в Иисуса 1684
  6. ​Россияне проигнорируют День святого Валентина 1646
  7. ​Александр Пелевин избавится от приставки и.о. 1639
  8. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1592
  9. На кладбище Сургута обнаружили труп с десятью ножевыми ранениями 1564
  10. Культура или барахолка? 1525
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7569
  2. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4591
  3. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4521
  4. Лесоповал 3750
  5. ​Прощание с Мимино 3670
  6. Рекорд сорок третьего 3617
  7. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3461
  8. ​Крюк на кладбище 3415
  9. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3291
  10. Проверка на ценности 3091

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика