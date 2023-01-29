Что делать, если ребенок просит завести собаку

На этой неделе стало известно, что в Нижневартовске откроется клуб юных кинологов «Хочу собаку». Согласно замыслу, в клубе ребята приобретут практические навыки дрессировки, узнают секреты воспитания четвероногих друзей, а самое главное - научатся нести ответственность за питомцев.

Кинологический клуб - отличная идея, побольше бы таких. Нередки случаи, когда дети выпрашивают у родителей собаку, но им быстро становится скучно. В итоге животное оказывается ненужным.

Так что же делать, если ребенок просит собаку? Вот несколько полезных советов от издания «Мел» на эту тему:

Возраст ребенка. Это критически важный пункт: ребенок младше 10 лет не сможет заботиться о собаке самостоятельно. В этом случае лучше уговорить его подождать, иначе забота о животном - воспитание, выгул, кормежка - полностью ляжет на вас.

Если ребенок старше 10 лет, попросите его составить план ухода за собакой. Пусть он оформит его в виде презентации из следующих пунктов:

зачем мне собака?

какие породы и почему больше всего подходят вашей семье?

где взять собаку и сколько она стоит?

чем кормить собаку?

что нужно покупать, как часто и сколько это стоит?

в какой ветклинике лечить собаку?

Как и чем болеют собаки?

маршруты и расписание ежедневных прогулок.

Если ребенок не бросит составление презентации на половине, а доведет дело до конца, это свидетельствует о серьезности его намерений. После этого можно устроить встречу с собаками - отправиться в приют или в гости к знакомым, у которых есть питомец. Посмотрите на то, как ребенок общается с животным, насколько комфортно себя чувствует, не боится ли. Готовность ребенка вы увидите сразу.

А вот готовы ли вы к собаке? На этот вопрос тоже важно ответить. Необходимо помнить, что все расходы лягут на вас (а они немаленькие). Кроме того, именно вам придется заниматься лечением собаки (ребенку с этим не справиться), гулять с ней, если ребенок не сможет. Нельзя заводить собаку только ради ребенка. Этого должны хотеть все члены семьи, иначе возможны конфликты и недопонимание.

Возьмите паузу. Испытание временем - важная часть. Предложите ребенку подождать полгода. Если спустя 6 месяцев он по-прежнему будет сильно хотеть собаку, можно действовать.