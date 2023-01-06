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Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-5 советов, которые помогут восстановить сбитый режим сна

Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Новогодние выходные подходят к концу – это означает, что пора готовиться к трудовым будням. Сон здесь играет немаловажную роль, ведь в праздничные дни многие позволяют себе «расслабиться» и отклониться от привычного распорядка. Как же восстановить режим сна? Читайте советы в нашем обзоре.

Избегайте дневного сна

Короткий сон в течение 20 минут помогает взбодриться, однако не стоит растягивать отдых на час и более. Длительный сон в обеденное время может еще сильнее нарушить режим сна и помешает засыпанию в ночное время.

Откажитесь от гаджетов

Пора искоренить привычку просмотра ленты в соцсетях или сериала перед сном. Во-первых, так можно легко потерять счет времени и отправиться на боковую значительно позже. Во-вторых, мерцание экранов смартфона, ноутбука или телевизора в темноте негативно влияет на нервную систему.

Лучше всего сделать выбор в пользу более спокойных методов развлечения и релакса – например, чтение книг при приглушенном свете или медитация.

Не оставайтесь в постели, если вы не спите

Необходимо дать мозгу понять, что кровать – это место для сна. Тогда он будет запускать процесс засыпания. В противном случае такая привычка не сформируется и помешает в самый неподходящий момент.

Поэтому не оставайтесь в постели дольше получаса, если не можете заснуть. Встаньте, займитесь какими-нибудь спокойными делами, а затем, когда почувствуете усталость, вернитесь в постель.

Снизьте потребление кофеина

Стоит отказаться от кофе, энергетиков, зеленого чая и других кофеинсодержащих напитков в вечернее время. Лучше всего заменить их травяными отварами на основе ромашки, мяты, валерианы – это природные снотворные и успокаивающие средства.

Не ешьте много перед сном

Биологические часы также реагируют на режим питания, поэтому слишком плотный ужин явно не поспособствует качественному отдыху. Кроме того, мозг привыкает к такому расписанию и мешает спать в дальнейшем, так как ожидает прием пищи.

Ученые советуют воздерживаться от поздних ужинов. При восстановлении режима сна лучше перенести застолье на ранний вечер и воздерживаться от еды до следующего утра. Если же чувство голода мешает хорошему самочувствию, можно сделать легкий перекус – используйте для этого овощи, фрукты, кефир или йогурт.


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Сегодня в 09:03, просмотров: 43, комментариев: 0
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