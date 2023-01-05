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И тепло, и стильно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Зимние тренды в одежде: как не замерзнуть в Югре и остаться модной

И тепло, и стильно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Теплая верхняя одежда в Югре, где столбик термометра порой опускается до -40 градусов, - настоящая необходимость. Но выглядеть стильно хочется даже в холодные месяцы. Рассказываем, какие модели верхней одежды и головных уборов в тренде этой зимой.

Пуховик-одеяло

Длинный объемный пуховик - лучшее спасение от морозов. Это может быть как “безразмерная” оверсайз-модель, так и элегантный пуховик с поясом. Большой плюс пуховиков-одеял в том, что носить их можно с чем угодно. Не только с джинсами, брюками и легинсами, но и с юбками и платьями. В качестве обуви подойдут как угги и грубые ботинки на тракторной подошве, так и остроносые сапоги на каблуках и ботфорты.

Пуховик средней длины с поясом

Пуховик с поясом позволяет сохранить пропорции силуэта и подчеркнуть талию. Кроме того, благодаря поясу он лучше хранит тепло и согревает. Стилисты предлагают сочетать подобные пуховики с джинсами и зимними кроссовками, а также с юбками-миди и высокими сапогами. Чтобы не заскучать зимой, выбирайте модель яркого цвета.

Шуба из искусственного меха

Шуба из искусственного меха этой зимой на пике популярности. В минус 30 градусов такая шубка не согреет, но до -15 градусов вполне подойдет. Выбирайте модель сдержанного, приближенного к натуральному цвета. Такая модель не выйдет из моды и прослужит долгое время.

Утепленное шерстяное пальто

Теплое шерстяное пальто станет отличной альтернативой шубе или пуховику. Выбирайте объемную модель, под которую можно надеть несколько слоев - замерзнуть так точно не получится. Носить пальто можно с любой любимой одеждой: от трикотажных платьев до джинсов и кардиганов.

Длинная дубленка

Этой зимой стилисты рекомендуют обратить внимание на длинные дубленки. Они стильно смотрятся и хорошо защищают от мороза. Сочетать дубленку можно с грубыми ботинками и уггами, которые вновь стали популярными.

Шапка-балаклава или капор

Если привычная шабка-бини надоела, примерьте балаклаву или капор. Эти модели способны освежить любой образ и надежно защищают от холода. Носить балаклаву и капор можно как с объемными пуховиками, так и с шерстяными пальто, шубами и дубленками.

Меховые аксессуары и обувь

Аксессуары и обувь из меха - в тренде этой зимой. Можно не ограничиваться шапкой-ушанкой или меховой панамой и подобрать украшенную мехом сумку или ботильоны.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 95, комментариев: 0
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