5 идей, как югорчанам сэкономить на новогоднем столе

Согласно подсчетам экономистов, стоимость новогоднего стола в России подорожала за год в среднем на 14%. Семье из четырех человек он может обойтись в 12 тысяч рублей. Впрочем, отметить Новый год можно и экономично. Зачем еще в старом году залезать в долги? Вот 5 идей, как сэкономить на праздничном столе.

Продумайте меню

Составьте меню заранее. Продумайте, какие салаты, закуски и горячее будут на вашем новогоднем столе. Практика показывает, что если идти в магазин без плана и беспорядочно складывать еду в корзину, это серьезно увеличивает расходы. Также можно посчитать, сколько точно продуктов вам понадобится - например, банок с консервами, овощей, икры, колбасы и пр.

Купите продукты заранее

Продумав меню, начинайте действовать. Не откладывайте покупку продуктов на последний момент. Заранее можно приобрести консервы, конфеты, сок и алкоголь, который всегда дорожает перед Новым годом. А еще - мясо, рыбу, икру и морепродукты. Если положить эти продукты в морозилку, за несколько дней с ними ничего не произойдет. Таким образом, перед самым Новым годом останется купить лишь хлеб, торт, бакалею, свежие фрукты и овощи.

Выбирайте продукты СТМ

Обратите внимание на продукты собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей. Нередко такие товары стоят ниже брендовых аналогов при одинаковом качестве. По оценке экспертов, экономия может достигать 20%.

Приготовьте в меру

Приготовьте на Новый год ровно столько еды, сколько съедите. Рассчитайте порции на каждого гостя без остатков. Все равно салаты и закуски долго не хранятся. Есть их без вреда для здоровья можно только в первые два дня. Кроме того, не придется проводить на кухне несколько дней, а потом падать от усталости.

Сэкономьте на алкоголе

Стоимость новогоднего стола может серьезно разниться в зависимости от напитков. По оценке экспертов, если дополнить стол недорогим шампанским и обычными соками, траты на него составят 5 тыс. руб., с дорогими напитками — 12 тыс. руб. Как и в случае с продуктами, лучше заранее составить список алкогольных напитков и сделать покупки в соответствии с ним.